Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили обратился к российскому бойцу Ахмеду Гаджимагомедову после массовой драки в Абу-Даби. Грузинский боец извинился за оскорбление его семьи и предложил поставить точку в конфликте.

«Ахмед, после инцидента мы пожали друг другу руки, и на этом всё закончилось. Но потом на видео мы увидели, что я оскорбил твою семью. Я хочу извиниться именно за это. У меня не было такого намерения.

Когда ты подошел ко мне, схватил за руку и начал кричать на другом языке, я даже не знал, кто ты. Мы должны поставить точку в этом инциденте. У нас много общих друзей. Если хочешь встретиться, напиши мне напрямую», — написал Двалишвили.