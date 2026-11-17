Мераб Двалишвили извинился перед россиянином после конфликта с Усманом Нурмагомедовым
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- Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили извинился перед российским бойцом Ахмедом Гаджимагомедовым за оскорбление его семьи во время массовой драки в Абу-Даби.
- Грузинский боец предложил сопернику встретиться лично, чтобы поставить точку в конфликте.
- Ранее из-за этого инцидента Усман Нурмагомедов и его товарищи по команде были задержаны, а затем освобождены по решению суда.
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили обратился к российскому бойцу Ахмеду Гаджимагомедову после массовой драки в Абу-Даби. Грузинский боец извинился за оскорбление его семьи и предложил поставить точку в конфликте.
«Ахмед, после инцидента мы пожали друг другу руки, и на этом всё закончилось. Но потом на видео мы увидели, что я оскорбил твою семью. Я хочу извиниться именно за это. У меня не было такого намерения.
Когда ты подошел ко мне, схватил за руку и начал кричать на другом языке, я даже не знал, кто ты. Мы должны поставить точку в этом инциденте. У нас много общих друзей. Если хочешь встретиться, напиши мне напрямую», — написал Двалишвили.
Как началась драка в Абу-Даби?
На прошлой неделе в холле отеля в Абу-Даби возникла напряженная ситуация между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым. В момент, когда Двалишвили давал интервью, Усман дал ему пощечину, после чего между представителями двух команд началась массовая драка.
Участники инцидента были задержаны полицией. Позже сообщалось, что шестеро представителей российской команды были приговорены к шести месяцам тюремного заключения, а Двалишвили и его друг Саба Лазишвили отделались штрафами.
Однако 17 ноября суд принял решение об освобождении Усмана Нурмагомедова и его товарищей по команде. Назначенные им штрафы также были сокращены вдвое.
Мераб хочет завершить конфликт
Обращение Двалишвили к Ахмеду направлено на снижение напряженности между участниками конфликта. Он также выразил готовность лично встретиться с российским спортсменом.
Теперь вызывает интерес то, как Гаджимагомедов отреагирует на эти извинения. Конфликт в Абу-Даби, вызвавший большой резонанс в мире ММА, таким образом перешел на новый этап.
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