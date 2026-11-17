В ташкентском канале Карасу нашли нильского крокодила. Специалисты безопасно поймали его и передали в столичный зоопарк для прохождения реабилитации. В настоящее время выясняется, как крокодил оказался в канале.

Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета Министров, физическим лицам запрещено содержать диких животных. Этот запрет распространяется и на все виды крокодилов. Их нельзя содержать в полусвободных условиях, в искусственно созданной среде обитания или в неволе.