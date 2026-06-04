В Бахмале задержаны чиновники, пытавшиеся продать водительские права

·56·Общество
В Бахмале задержаны чиновники, пытавшиеся продать водительские права

В нашей стране продолжается решительная и непримиримая борьба с любыми проявлениями коррупции. Лица, препятствующие развитию общества, нарушающие верховенство закона и злоупотребляющие своим служебным положением, неизбежно несут наказание, соразмерное своим деяниям. Одно из таких оперативных и решительных мероприятий было проведено в Бахмальском районе, одном из живописных уголков Джизакской области.

Сотрудниками Бахмальского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно с работниками других правоохранительных органов было организовано специальное оперативное мероприятие высокого уровня. В ходе этой плановой операции было предотвращено крупное мошенничество и взяточничество в данной сфере.

Сговорившиеся чиновники попали в капкан

Выяснилось, что руководители ведомства, обладающие значительными полномочиями, стали рабами своих желаний и пошли на противозаконные действия. Начальник отдела Шароф Рашидовского района Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом («Узагроинспекция») Д.О. и главный специалист этого отдела А.Ш. разработали план, находясь в преступном сговоре.

Используя свои служебные полномочия, они пообещали гражданину А.Т. изготовить (получить) специальное водительское удостоверение «тракторист-машинист», дающее право управления сельскохозяйственной, мелиоративной и дорожно-строительной техникой, без каких-либо трудностей и экзаменов.

  • Запланированная сумма: За эту незаконную услугу они потребовали от гражданина 3,8 миллиона сумов .

  • Момент задержания: Чиновные лица были задержаны с поличным правоохранителями в тот самый момент, когда через посредника, гражданина Ф.А., пытались получить оговоренную денежную сумму для завершения своего плана.

Верховенство закона: возбуждено уголовное дело

Сегодня наши законы равны для всех, и никто не может избежать ответственности. В связи с этим вопиющим коррупционным фактом были незамедлительно приняты законные меры.

Лица, совершившие преступление

Статья Уголовного кодекса

Текущий статус

Начальник отдела Д.О. и главный специалист А.Ш.

Статья 210 (Получение взятки)

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие

В настоящее время проводятся интенсивные следственные действия с целью выяснения причастности данных лиц к другим аналогичным преступлениям, а также для полной правовой оценки ситуации.

Мнение редакции: Получение права управления трактором или другой крупной строительной техникой за деньги, без соответствующих знаний и навыков, может стать причиной страшных несчастных случаев, угрожающих жизни людей на улицах или в полях. Поэтому те, кто ставит под угрозу безопасность народа ради собственной выгоды, не останутся безнаказанными.

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Джизакская областьБахмальский районУзАгроинспекцияРайон Шароф РашидовГенеральная прокуратура
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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