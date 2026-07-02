Кто этот актер, подвергшийся резкой критике за избиение Райхон Ганиевой в фильме «Прости»

Актер Кафен Гофуржонов рассказал об обсуждениях, возникших после его роли в фильме «Прости». Он подвергся резкой критике зрителей за то, что поднял руку на героиню, которую сыграла Райхон Ганиева.

В ходе интервью актер отметил, что после этой сцены в его адрес даже возникло отношение, похожее на бойкот. Он подчеркнул, что зрители отождествили экранного персонажа с самим актером.

«Я не ожидал, что это вызовет такой резонанс. Люди были очень впечатлены. Когда я приходил на рынок Чорсу, продавщицы, увидев меня, перешептывались и сплетничали», — сказал он.

По словам актера, голос, который слышен в фильме, не был его собственным. Позже некоторые высоко оценили его игру, но отметили, что голос в дубляже не соответствовал образу.

Несмотря на это, Кафен Гофуржонов выразил признательность актеру, озвучившему персонажа, и поблагодарил его за работу.