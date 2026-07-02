Кто этот актер, подвергшийся резкой критике за избиение Райхон Ганиевой в фильме «Прости»

·52·Культура
Кто этот актер, подвергшийся резкой критике за избиение Райхон Ганиевой в фильме «Прости»

Актер Кафен Гофуржонов рассказал об обсуждениях, возникших после его роли в фильме «Прости». Он подвергся резкой критике зрителей за то, что поднял руку на героиню, которую сыграла Райхон Ганиева.

В ходе интервью актер отметил, что после этой сцены в его адрес даже возникло отношение, похожее на бойкот. Он подчеркнул, что зрители отождествили экранного персонажа с самим актером.

«Я не ожидал, что это вызовет такой резонанс. Люди были очень впечатлены. Когда я приходил на рынок Чорсу, продавщицы, увидев меня, перешептывались и сплетничали», — сказал он.

По словам актера, голос, который слышен в фильме, не был его собственным. Позже некоторые высоко оценили его игру, но отметили, что голос в дубляже не соответствовал образу.

Несмотря на это, Кафен Гофуржонов выразил признательность актеру, озвучившему персонажа, и поблагодарил его за работу.

Кафен ГафурджановРайхон ГаниеваЧорсу
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)Сегодня, 17:35Актриса сериала «Глаза Черного моря» 19-летняя Гамзе Саклы погибла в тяжелом ДТПАктриса сериала «Глаза Черного моря» 19-летняя Гамзе Саклы погибла в тяжелом ДТПСегодня, 17:33Сабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросеСабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросеСегодня, 17:03Спор из-за денег на свадьбе в Ургуте: Хуршид Расулов дал комментарийСпор из-за денег на свадьбе в Ургуте: Хуршид Расулов дал комментарийСегодня, 16:37Мукаддас Садуллаева рассказала неожиданные подробности о своем мужеМукаддас Садуллаева рассказала неожиданные подробности о своем мужеСегодня, 15:16Улугбек Кадиров представил долгожданную песню «Ксонимей» (видео)Улугбек Кадиров представил долгожданную песню «Ксонимей» (видео)Сегодня, 14:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...