В Ташкенте выявлен подпольный цех по производству непригодного для употребления пива

В Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента обнаружен подпольный цех, производивший пиво, которое не отвечает требованиям безопасности. Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Согласно информации, в ходе оперативного мероприятия, проведенного Ташкентским городским управлением департамента совместно с другими правоохранительными органами, стало известно, что гражданин В.Т. и другие лица организовали подпольный производственный цех в доме по улице «Салар буйи». Там кустарным способом изготавливалось непригодное для употребления пиво.

В ходе оперативного мероприятия из цеха в качестве вещественных доказательств были изъяты 22 вида пивных напитков, а также другие продукты, использовавшиеся в производстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 276¹¹ Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.