В Чусте выявлена кража газа на 5,3 млрд сумов

В Чустском районе выявлены случаи незаконного использования природного газа, сообщает Телеграм-канал филиала газоснабжения «Худудгаз Пойтахт».

По поручению руководства АО «Худудгазтаъминот» продолжаются контрольные мероприятия по выявлению случаев незаконного использования природного газа в регионах республики.

В ходе проверок, проведенных в Чустском районе с участием филиала газоснабжения «Худудгаз Наманган», сотрудников районной газовой службы, «Узэнергоинспекции» и правоохранительных органов, выявлено несколько нарушений закона.

В объекте общественного питания, принадлежащем гражданину Р.К. и расположенном в махалле «Камарсада» района, выявлен случай подключения к газовой сети без проектно-технической документации.

В ходе проверки выяснилось, что объект использовал газ через устаревший счетчик. По данному факту произведен перерасчет объема природного газа на сумму 1 млрд 990 млн сумов.

Кроме того, аналогичное нарушение зафиксировано еще в одном объекте общественного питания в районе.

Выявлено, что в объекте, принадлежащем гражданину Б.А., природный газ использовался без заключения договора с компанией-поставщиком. Сообщается, что в результате этого случая нанесен ущерб на сумму 3 млрд 390 млн сумов.

Все собранные документы по выявленным фактам будут переданы в правоохранительные органы.