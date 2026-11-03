В Фергане следователь задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов

Служба государственной безопасности совместно с Управлением собственной безопасности Генеральной прокуратуры провела оперативное мероприятие по борьбе с коррупцией. В результате следователь Ферганского городского отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями был задержан при получении взятки.

Согласно представленным данным, следователь обещал оказать содействие обвиняемому по уголовному делу, возбужденному по статье 167 Уголовного кодекса. За эту услугу он потребовал 100 тысяч долларов США.

После выявления данного факта в отношении следователя было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 210 Уголовного кодекса.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.