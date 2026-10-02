В Казахстане блогер, проведшая прямой эфир в день траура, арестована на 10 суток

·1·Мир
В Казахстане блогер, проведшая прямой эфир в день траура, арестована на 10 суток

В городе Петропавловск в Казахстане 42-летняя блогер Ирина Антоненко была приговорена к 10 суткам административного ареста. Об этом сообщили в полиции Северо-Казахстанской области.

Сообщается, что 25 сентября в Казахстане был объявлен общенациональный день траура в память о 14 военнослужащих, погибших во время военных учений на Каспийском море.

В этот день Ирина Антоненко вышла в прямой эфир в социальной сети и танцевала под музыку. После того как ее действия в эфире привлекли внимание общественности, полиция провела проверку по данному факту.

Полиция Северо-Казахстанской области по итогам проверки направила собранные материалы в суд. 29 сентября суд рассмотрел дело в отношении Антоненко, признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что полиция провела с блогером профилактическую беседу и вынесла ей предупреждение. Позже Антоненко принесла извинения в социальных сетях.

Стоит отметить, что в качестве причины наказания блогера суд указал именно правонарушение в виде «мелкого хулиганства». В полиции сообщили, что действиям нарушительницы в день траура дана правовая оценка в установленном законом порядке.

Ирина АнтоненкоПетропавловсквоенные учения на Каспийском моремелкое хулиганство
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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