Автомобиль «BYD» выставлен на аукцион с целью продажи

Как известно, если целевые кредитные средства используются не по назначению и задолженность не погашается, для её взыскания обращаются в суды.

Документы, принятые судом, направляются в органы БПИ для организации исполнительного производства.

Согласно решению Межрайонного суда по гражданским делам по Берунийскому району, с должника Х.М. в пользу ТП «Трастбанк» Турткульского филиала было определено взыскание 278,5 млн сумов.

Исполнительный документ, выданный на основании данного судебного решения, поступил в Управление Бюро по Республике Каракалпакстан, для обеспечения исполнения документа был предоставлен 15-дневный добровольный срок, а также разъяснены последствия неисполнения решения суда.

Несмотря на это, поскольку требования исполнительного документа должником выполнены не были, принадлежащий ему автомобиль «BYD» был в установленном порядке опечатан государственным исполнителем и выставлен на продажу через электронную онлайн-аукционную торговую площадку.

Средства, вырученные от продажи, в первую очередь направляются на погашение задолженности, а оставшиеся деньги возвращаются самому должнику.