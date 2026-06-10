Сборная Узбекистана прибыла на главную базу чемпионата мира

·3·Спорт
Сборная Узбекистана прибыла на главную базу чемпионата мира

Впервые в истории выходы и подготовительные процессы национальной сборной Узбекистана, участвующей в самом престижном и грандиозном спортивном празднике планеты — чемпионате мира, находятся в центре внимания всех футбольных болельщиков нашей страны. Перед мундиалем наша национальная команда провела два серьезных контрольно-товарищеских матча в рамках учебно-тренировочных сборов и официального плана подготовки.

К сожалению, в напряженных и острых матчах против сборных Канады и Нидерландов, считающихся одними из самых сильных и опытных представителей мирового футбола, наши представители уступили с минимальным счетом. Тем не менее, эти ответственные игры высшего уровня предоставили главному тренеру богатый материал для тестирования новых тактических схем и работы над ошибками.

Сегодня в жизни нашей сборной начался новый и самый ответственный этап. «Белые волки» под руководством Фабио Каннаваро успешно завершили сборы в Нью-Йорке и прибыли в величественный город Атланта, который станет местом проживания и основной базой во время матчей чемпионата мира. Об этом официально сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана (ФФУ), обрадовав соотечественников. Наши футболисты уже заселились в современный отель в Атланте и начали моральную и физическую подготовку к предстоящим официальным матчам.

Стоит отметить, что в первом туре этого грандиозного мундиаля, о котором мечтают миллионы соотечественников, наши земляки померятся силами с одним из известных и грозных грандов Южной Америки — сборной Колумбии. Футбольные болельщики могут отметить этот исторический день в своих календарях: этот захватывающий и интригующий матч официально начнется 18 июня этого года в 07:00 утра по ташкентскому времени. От имени всех болельщиков желаем подопечным Фабио Каннаваро исторических побед и триумфа на зеленых полях США! Вперед, Узбекистан!

Следите за повседневной жизнью нашей национальной сборной в Атланте, последними тренировками наших футболистов и самыми горячими эксклюзивными репортажами с турнира ЧМ-2026 всегда вместе с нами на страницах Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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