Каннаваро не назвал топ-соперника: кого ждёт Узбекистан?

Планы национальной сборной Узбекистана после чемпионата мира начинают формироваться. Главный тренер Фабио Каннаваро сообщил, что в ближайшие дни ФИФА состоится матч против Южной Кореи, а переговоры о приезде Ирана в Ташкент продолжаются.

Итальянский специалист также заявил, что ведётся диалог ещё с одной «очень сильной топ-сборной», однако пока не раскрыл имя соперника. Цель Каннаваро ясна: нужны не удобные для рейтинга соперники, а испытания, которые покажут реальный уровень национальной команды.

Матч против Южной Кореи включён в планы

На пресс-конференции, состоявшейся в зале заседаний ОФА, Каннаваро рассказал о будущих соперниках Узбекистана.

«Мы сыграем с национальной сборной Южной Кореи. Мы ведём переговоры, чтобы сыграть с Ираном в Узбекистане».

Тренер назвал встречу с Южной Кореей матчем, который состоится. Однако дата, город и стадион проведения игры пока не объявлены.

Южная Корея станет для Узбекистана серьёзным испытанием в техническом, физическом и тактическом плане. Корейцы считаются одной из сильнейших команд Азии по высокому темпу, движению без мяча и быстрому прессингу.

Такая игра позволит Каннаваро проверить под высоким давлением состав, который, как ожидается, обновится после чемпионата мира.

Иран может приехать в Ташкент

В настоящее время ОФА ведёт переговоры с национальной сборной Ирана о проведении товарищеского матча в Узбекистане.

Пока эта встреча официально не подтверждена. Матч будет включён в календарь только после того, как стороны договорятся о дате, организационных условиях и месте проведения.

Иран — хорошо знакомый Узбекистану соперник. Команды также попали в одну группу в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, а их очные встречи проходили в острой конкурентной борьбе. Например, отборочный матч в Ташкенте в октябре 2024 года завершился со счётом 0:0.

Новая встреча с этим соперником будет важна для оценки положения Узбекистана по отношению к одному из главных конкурентов на континенте перед Кубком Азии.

Кто эта топ-команда, чьё имя держат в секрете?

Самая интересная часть пресс-конференции была связана с соперником, имя которого Каннаваро не раскрыл.

«Мы ведём переговоры с очень сильной топ-сборной».

Тренер не уточнил, с какого континента эта команда и где может пройти встреча. Возможно, это означает, что переговоры ещё не вышли на финальную стадию.

При организации товарищеского матча с сильными национальными командами необходимо согласовать несколько аспектов:

— календарь обеих команд;

— страну проведения матча;

— расходы на поездку и организацию;

— время освобождения футболистов клубами;

— условия трансляции и коммерческие условия.

Поэтому не объявлять имя соперника, с которым ведутся переговоры, до заключения официального соглашения — обычная практика в футболе.

Почему Каннаваро нужны именно сильные соперники?

Итальянский специалист подчеркнул, что регулярно просит ОФА организовывать матчи с командами высокого уровня.

«Именно в матчах против таких команд можно повысить свой уровень. Рейтинг ФИФА тоже важен, необходимо набирать очки. Но нашей главной целью должно быть усиление национальной сборной».

Крупная победа над более слабым соперником может принести определённую пользу рейтингу и придать футболистам уверенности. Однако она не показывает в полной мере, насколько команда готова противостоять высокому прессингу, большой скорости и индивидуальному мастерству.

Сильные соперники не позволяют скрыть проблемы. Они:

— выявляют пробелы в обороне;

— проверяют скорость принятия решений;

— показывают физическую готовность футболистов;

— помогают определить, работает ли новая тактическая схема.

После предыдущего товарищеского матча против Канады Каннаваро также отмечал, что ошибки полезнее выявлять в контрольных встречах, а не в официальном турнире.

Расширенное окно ФИФА открывает новые возможности

С 2026 года в календаре мужских национальных сборных произойдёт важное изменение. В конце сентября и начале октября будет организовано единое 16-дневное международное окно, в рамках которого каждая национальная команда сможет провести до четырёх матчей.

В ноябре сохранится отдельное девятидневное окно, в рамках которого можно будет провести два международных матча.

По словам Каннаваро, в ноябре Узбекистан также ожидают качественные товарищеские встречи. Это означает, что до конца года появится несколько возможностей проверить новых футболистов в составе национальной команды и опробовать тактические изменения, которые планирует главный тренер.

До Кубка Азии команда пройдёт настоящую проверку

Ранее Каннаваро заявлял о намерении омолодить национальную сборную, выбирать футболистов не по прежним заслугам, а по текущей спортивной форме, а также перевести основную тактическую схему на формат 4-3-3.

Оценить такие изменения только на тренировках невозможно. Игра молодого футболиста под большим давлением, надёжность новой линии обороны и способность команды выдерживать высокий темп проявляются только в матчах против сильных соперников.

Матч с Южной Кореей станет одним из первых важных испытаний на этом пути. Если договорённости с Ираном и пока остающейся неизвестной топ-сборной будут достигнуты, Узбекистан будет готовиться к Кубку Азии не через обычные товарищеские встречи, а по календарю, сопоставимому с небольшим проверочным турниром.

Каннаваро выбирает реальный прогресс команды вместо лёгких рейтинговых очков. Теперь всё внимание сосредоточено на одном вопросе: какая национальная сборная является таинственным топ-соперником, с которым ОФА ведёт переговоры? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!