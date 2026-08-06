Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...

Бывшему чемпиону мира в тяжёлом весе Джозефу Паркеру открыли путь к возвращению в профессиональный бокс. Британский совет по контролю за боксом подтвердил отмену временного отстранения, применённого к новозеландскому спортсмену.

Паркер был временно отстранён от соревнований после того, как в допинг-тесте, сданном после боя с Фабио Уордли в октябре прошлого года, обнаружили следы кокаина. Боксёр всё это время отрицал намеренное употребление запрещённых веществ.

«В ближайшее время я снова выйду на ринг»

34-летний боксёр в заявлении в социальных сетях выразил удовлетворение тем, что получил возможность продолжить карьеру.

«Я рад подтвердить, что моя дисквалификация отменена, и в ближайшее время снова вернусь на ринг. Пока все детали не будут полностью согласованы, я не имею права подробно об этом говорить».

Британский совет по контролю за боксом также подтвердил отмену временного отстранения, однако не предоставил дополнительной информации о правовых основаниях решения и результатах расследования.

Поэтому не следует спешить трактовать нынешнее решение как полное оправдание Паркера по этому делу. Он получил право вернуться на ринг, однако некоторые официальные формальности, связанные с процессом, ещё могут быть не завершены.

Что обнаружили в допинг-тесте?

25 октября 2025 года Паркер провёл в Лондоне бой против Фабио Уордли. Сообщалось, что в образце, взятом ВАДА в тот день, был обнаружен метаболит кокаина — бензоилэкгонин.

Хотя кокаин не считается классическим допинговым средством, повышающим спортивные результаты, он входит в число веществ, запрещённых во время соревнований. Обстоятельства дела, а также время и условия попадания вещества в организм могут повлиять на возможный срок наказания.

Паркер заявил, что результат стал для него неожиданностью, и отрицал нарушение правил. Его команда также выражала уверенность, что расследование поможет прояснить ситуацию.

Победная серия прервалась в бою с Уордли

Противостояние с Фабио Уордли стало одним из ключевых поворотных моментов в карьере Паркера. Новозеландский боксёр на протяжении большей части боя действовал конкурентоспособно, однако в 11-м раунде рефери остановил поединок после серии ударов соперника.

Это поражение прервало победную серию Паркера из шести боёв. За этот период он победил таких сильных тяжеловесов, как Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилэй и Мартин Баколе, и стал одним из главных претендентов на чемпионский пояс Александра Усика.

После начала допингового дела его карьера на ринге практически остановилась на восемь месяцев.

Возвращение не будет лёгким

В 2016–2018 годах Паркер был чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBO. На его счету 36 побед и четыре поражения.

Однако вероятность того, что после длительного перерыва он сразу выйдет на чемпионский бой, невелика. Сначала боксёр может провести один или несколько подготовительных поединков, чтобы проверить физическую форму и восстановить позиции в рейтинге.

Следующий соперник Паркера, дата боя и место проведения поединка пока не объявлены. Из его заявления следует, что переговоры уже начались, а официального объявления осталось ждать недолго.

Главный вопрос пока остаётся открытым

Отмена временного отстранения стала большим облегчением для Паркера. Теперь он снова может получить лицензию и участвовать в профессиональных боях.

Однако для боксёрского сообщества остаются открытыми два важных вопроса: как метаболит кокаина попал в его организм и на каком основании был отменён временный запрет?

Пока эти детали не раскрыты, возвращение Паркера с точки зрения спорта оформлено официально, однако нельзя считать, что споры вокруг допингового дела полностью завершены. Теперь ему предстоит восстановить своё имя не заявлениями, а выступлениями на ринге после длительного перерыва. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!