Лионель Месси забил очередные голы за Интер Майами

Опытный нападающий Лионель Месси, вернувшийся в клуб после матчей за сборную Аргентины, продемонстрировал, что набрал оптимальную спортивную форму. Как сообщает GOAL.ком, футболист дважды поразил ворота мексиканского Атлетико Сан-Луис в матче Кубка лиг и внес огромный вклад в успех своей команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Матч для хозяев начался непросто. Представитель Лиги МКс — Атлетико Сан-Луис — уже на четвертой минуте открыл счет благодаря голу Дэвида Родригеса. Однако вскоре инициатива перешла к игрокам Интер Майами, и опытный капитан команды незамедлительно ответил.

Атаки Майами и шоу Месси

На 11-й минуте Лионель Месси принял точную передачу с фланга и в фирменном стиле отправил мяч в сетку, восстановив равновесие. Этот гол придал хозяевам дополнительные силы, а еще через пятнадцать минут Теласко Сеговия вывел команду вперед — 2:1.

Затем снова настала очередь аргентинской звезды. Месси забил свой второй гол в матче и увеличил преимущество до двух мячей — 3:1. До перерыва команда из Майами еще раз поразила ворота соперника: на этот раз свое имя на табло записал Микаэл.

Погодные условия и предстоящие матчи

В конце первого тайма Рафа Льоренте из Атлетико Сан-Луис великолепным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание — 4:2. Однако после насыщенного событиями первого тайма матч был временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

Примерно через тридцать минут игра продолжилась. В этом матче Лионель Месси не только забил два гола, но и записал на свой счет результативную передачу после гола одноклубника. В текущем сезоне MLS на его счету 12 голов и 8 результативных передач.

После этого матча Интер Майами планирует провести следующую встречу в субботу, 8 августа, против одного из грандов Лиги МКс — Монтеррея. Болельщики команды ждут от Месси еще более яркой игры.