Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против Махачева

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра высоко оценил шансы Иэна Мачадо Гарри победить Ислама Махачева. По мнению бразильского бойца, главное преимущество ирландского претендента заключается в том, что он неукоснительно придерживается заранее разработанной стратегии.

Оливейра не стал преуменьшать уровень Махачева и назвал его одним из самых сложных соперников в октагоне. Тем не менее он отметил, что длительная подготовка Гарри именно к этому поединку может создать для чемпиона серьёзную проблему.

«Шансы Иэна на победу очень высоки»

Оливейра заявил, что поддерживает Гарри не только потому, что тот является его другом и однокомандником. Его оценка основана на состоянии ирландского спортсмена на тренировках и его отношении к плану на бой.

«Шансы Иэна победить Махачева очень высоки. Я говорю это не потому, что он мой друг или однокомандник. Мы видим, как он тренируется и каким образом готовится».

Бразильский боец также отдельно отметил, что полностью уважает Махачева. По его мнению, против российского чемпиона недостаточно одной лишь смелости или хорошей физической подготовки.

«На противоположной стороне будет очень сильный соперник. Он заслуживает полного уважения. Но Иэн очень стратегически ведёт бой и не отступает от плана».

В интервью изданию ММА Фигхтинг Оливейра подчеркнул, что, приняв какой-либо тактический план, Гарри будет выполнять его до конца на протяжении всего поединка. Именно это качество он считает главным преимуществом ирландского претендента.

Оливейра лично ощутил силу Махачева

Мнение Чарльза Оливейры основано не на простом наблюдении со стороны. В 2022 году бразильский спортсмен сразился с Исламом Махачевым за чемпионский пояс в лёгком весе и потерпел поражение во втором раунде удушающим приёмом.

Поэтому Оливейра хорошо знает давление российского бойца, его контроль в борьбе и способность пользоваться ошибками соперника. Его тренеры разработали отдельный план подготовки к Махачеву перед тем чемпионским поединком.

Теперь этот опыт используется в лагере Гарри. По словам Оливейры, он и тренерский штаб обсудили с ирландским спортсменом выводы, сделанные после боя с Махачевым.

Однако бразилец не рассматривает этот поединок как личный реванш. Его главная цель — помочь Гарри создать собственную историю и завоевать пояс UFC.

Гарри уже давно готовится к этому бою

Иэн Мачадо Гарри стал главным претендентом на пояс в полусреднем весе после победы над бывшим чемпионом Белалом Мухаммадом в ноябре 2025 года. По словам Оливейры, после этой победы ирландец понял, что его следующим соперником станет Махачев, и заранее начал подготовку.

Этот фактор может иметь большое значение в чемпионском поединке. Обычно боец начинает специальный тренировочный лагерь только после официального объявления соперника. Гарри же получил возможность несколько месяцев изучать стиль, движения и проходы в борьбу Махачева.

Оливейра особо подчеркнул бойцовский интеллект ирландца. По его мнению, Гарри не меняет свой план под влиянием ситуации, не поддаётся эмоциям и до конца выполняет задачи, поставленные тренерами.

Именно такая дисциплина необходима в бою против Махачева. Ведь чемпион может превратить даже одно поспешное движение соперника в тейкдаун, выгодную позицию сверху или болевой приём.

Махачев впервые защитит свой пояс

В главном бою турнира UFC 330 Ислам Махачев впервые защитит чемпионский пояс в полусреднем весе. Иэн Мачадо Гарри выйдет в октагон в статусе претендента номер один в дивизионе.

Турнир пройдёт в комплексе Ксфинитй Мобиле Арена в Филадельфии, США. В официальном календаре UFC соревнование назначено на 15 августа, а из-за разницы во времени основные бои в Узбекистане состоятся утром 16 августа.

Махачев выйдет в октагон с рекордом из 28 побед и одного поражения. На счету Гарри 17 побед и одно поражение.

Если главным оружием российского бойца являются борьба, контроль сверху и умение вынуждать соперника ошибаться под давлением, то Гарри делает ставку на удержание дистанции, удары в движении и выполнение заранее определённого плана.

Сможет ли Гарри придерживаться своего плана до конца?

Заявление Оливейры не выставляет Махачева слабым соперником. Напротив, признавая, насколько опасен чемпион, он говорит о наличии у Гарри важного качества, которое может сработать против него.

Если ирландский боец будет контролировать дистанцию, оставаться в центре октагона и избегать тейкдаунов, он сможет вести поединок в удобном для себя направлении. Однако если Махачев прижмёт его к сетке и переведёт бой в партер, придерживаться заранее разработанного плана станет гораздо сложнее.

Поэтому главный вопрос утром 16 августа заключается не в том, как будет составлен план Гарри. Решающий вопрос — сможет ли он действовать, не отступая от этого плана даже под давлением Махачева? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!