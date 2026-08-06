В Ташкенте — бой непобеждённых: Саидов выйдет за пояс

«Хумо арена» в Ташкенте 5 сентября примет поединок двух непобеждённых бойцов. В главном бою турнира ОКТАГОН 91 узбекистанец Асадбек Саидов выйдет в октагон против представителя Казахстана Саята Абдуали, чтобы побороться за чемпионский пояс в лёгком весе.

На двоих у них 16 профессиональных побед — ни одного поражения. По итогам турнира лишь один из этих идеальных рекордов может сохраниться.

Главный бой ОКТАГОН 91 официально подтверждён

Лига ОКТАГОН официально сообщила, что чемпионский поединок между Саидовым и Абдуали состоится 5 сентября в Ташкенте. Бой пройдёт на арене «Хумо арена» и станет главным событием вечера.

Саят Абдуали выйдет на защиту пояса в статусе действующего чемпиона лёгкого веса. Асадбек Саидов, занимающий одну из верхних позиций в рейтинге лиги в этой весовой категории, получил возможность побороться за титул. В официальном рейтинге ОКТАГОН Абдуали указан как чемпион, а Саидов — как второй номер лёгкого веса.

Почему майский бой не состоялся?

Изначально поединок двух непобеждённых спортсменов должен был состояться 1 мая на турнире ОКТАГОН 86. Тогда лига также объявила, что бой Абдуали — Саидов пройдёт за пояс в лёгком весе.

Однако из-за травмы Саидова ожидаемый поединок не состоялся. Теперь, спустя более четырёх месяцев, бой вновь назначен и станет центральным событием турнира ОКТАГОН 91.

Эта пауза дала узбекистанскому спортсмену дополнительное время на восстановление и подготовку к пятираундовому чемпионскому поединку. У Абдуали же появилась возможность ещё глубже изучить соперника.

Рекорд Саидова — 7 боёв, 7 побед

Асадбек Саидов провёл в профессиональном ММА семь боёв и одержал победу в каждом из них. В своём последнем поединке он победил бразильца Гилерме Нереша удушающим приёмом во втором раунде, серьёзно заявив о своих претензиях на чемпионский бой.

Поединок 5 сентября станет крупнейшим испытанием в карьере Саидова. Впервые он сразится за пояс лиги и проведёт пятираундовый бой против действующего чемпиона.

Победа может принести Асадбеку не только чемпионство ОКТАГОН, но и статус одного из самых перспективных бойцов лёгкого веса в ММА Центральной Азии.

Абдуали будет защищать пояс без поражений в рекорде

Саят Абдуали также не знает поражений в профессиональной карьере. В новом объявлении лиги ОКТАГОН рекорд казахстанского чемпиона указан как 9:0.

В предыдущих победах Абдуали продемонстрировал, что умеет эффективно использовать борьбу и болевые приёмы. В официальном профиле лиги отмечается, что значительную часть побед он одержал сабмишенами.

Его главное преимущество — опыт выступлений под давлением чемпионских боёв и в пятираундовом формате. Саидов же выйдет в октагон с активностью, физической мощью и уверенностью бойца, который не знает, что такое поражение.

Что может решить исход боя?

В этом противостоянии особое значение будут иметь первые раунды. Ожидается, что Саидов постарается оказать на чемпиона серьёзное давление и вести бой в удобном для себя темпе. Абдуали же может не торопиться, выжидать ошибку соперника и стремиться перевести поединок в партер.

В пятираундовом формате одной техники будет недостаточно. Решающее значение также будут иметь выносливость, грамотное распределение сил и способность принимать решения под давлением чемпионского боя.

Особенно если поединок перейдёт за третий раунд, главным вопросом станет то, кто из спортсменов сможет сохранить свой план до самого конца.

Главный вопрос вечера на «Хумо арена»

Другие бои турнира ОКТАГОН 91 также объявляются поэтапно. Лига подтвердила, что противостояние Хумоюна Тухтамуродова и таджикистанца Фазлиддина Мадрахимова также состоится 5 сентября.

Однако основное внимание будет приковано к бою Саидова и Абдуали. На одной стороне — чемпион, который будет защищать свой пояс и непобеждённый рекорд. На другой — узбекистанский претендент, вновь получивший возможность осуществить свою мечту после травмы.

5 сентября один из нулей исчезнет: либо Саят Абдуали сохранит чемпионский титул, либо Асадбек Саидов завоюет на «Хумо арена» новый пояс для Узбекистана. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй с любителями спорта в Telegram или других социальных сетях!