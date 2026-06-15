Главный тренер Туниса отправлен в отставку после разгромного поражения

Чемпионат мира-2026, проходящий на полях Северной Америки, уже в первые дни ознаменовался историческими и сенсационными событиями, потрясшими мировое футбольное сообщество. Сборная Туниса, выступающая в группе «F», крайне неудачно и неудачно начала свой путь на турнире. В матче первого тура против сильной сборной Швеции из Скандинавии африканцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5. Этот позорный результат переполнил чашу терпения руководства Федерации футбола Туниса и привел к принятию оперативных мер.

Абсолютно редкий случай в истории чемпионатов мира

Как сообщил в своих официальных социальных сетях известный инсайдер и опытный международный журналист Роман Молина, руководство футбола Туниса немедленно освободило от должности главного тренера Sabri Lamouchi после этого поражения.

Данное решение стало поворотным моментом в истории мирового футбола. Ведь за многолетнюю славную историю чемпионатов мира еще ни разу главный тренер не был уволен сразу после первого матча турнира. Sabri Lamouchi установил антирекорд и вошел в историю.

В следующей официальной таблице спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с плачевным положением сборной Туниса в группе и деталями самого короткого тренерского срока в истории чемпионатов мира:

Турнир и официальный этап Шокирующий результат 1-го тура Специалист, освобожденный от должности Статус исторического антирекорда Текущее место команды в группе Будущий соперник и задача во 2-м туре ЧМ-2026, группа «F»

(матч 1-го тура) Швеция — Тунис

5:1 Sabri Lamouchi

(главный тренер из Франции) Первый тренер, уволенный после первого матча 4-е место

(0 очков, разница мячей -4) Сборная Японии

(матч, где победа обязательна)

Африканцев впереди ждет тяжелое испытание в матче против Японии

На данный момент сборная Туниса не набрала ни одного очка в групповом этапе и занимает последнее, четвертое место в квартете из-за ужасающего показателя разницы мячей. Несмотря на то, что футболисты команды находятся в состоянии психологического упадка, у них все еще есть шанс исправить ситуацию.

Команду, оставшуюся без главного тренера, впереди ждет крайне важный и решающий матч 2-го тура против сборной Японии, одного из сильнейших грандов Азии. Во втором туре представителям Туниса потребуется выходить на поле исключительно за победой, иначе им придется досрочно попрощаться с чемпионатом мира.

Следите за самыми горячими событиями чемпионата мира, сенсационными отставками на полях мундиаля, неожиданными поражениями, закулисными секретами звезд футбола и самыми надежными новостями спорта всегда на страницах Zamin вместе с нами!