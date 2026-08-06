Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — Опетая

Официально оформляется большой поединок в первом тяжёлом весе. Армянин Ноел Микаелян вместо ожидавшегося чемпионского боя с Дэвидом Бенавидесом выбрал выход на ринг против не знающего поражений Джей Опетая.

Бой станет вторым главным событием большого вечера бокса, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера Рян Гаркиа и Конор Бенн сразятся за титул в полусреднем весе.

Почему не состоялся бой с Бенавидес?

Микаелян как действующий чемпион WBC должен был провести обязательную защиту титула против Дэвида Бенавидес. Всемирный боксёрский совет 29 мая официально назначил этот поединок и поручил сторонам завершить переговоры.

Однако, по словам команды Микаелян, несмотря на то что прошло более 60 дней, они не получили от команды Бенавидес официального и конкретного финансового предложения. Советник армянского боксёра Энтони Гиргес заявил, что они приняли вариант с боем против Опетая, поскольку не хотели долго оставаться без выступлений.

Поэтому оценивать это решение как простой отказ от боя с Бенавидес — значит не отражать всей картины. WBC назначил поединок, однако стороны не смогли достичь окончательной договорённости по контракту и финансовым условиям.

Почему Опетая лишился титула IBF?

Ранее Джей Опетая был чемпионом мира по версии IBF. Однако после участия в марте в несакционированном поединке против Брендон Глантон за титул Зуффа Боксинг IBF лишила его чемпионского звания.

Согласно заявлению IBF, первоначально бой был одобрен на определённых условиях. После того как на пресс-конференции стало известно, что на кону также будет стоять чемпионский титул Зуффа Боксинг, организация отозвала санкцию. После заседания, состоявшегося 19 марта, титул IBF был объявлен вакантным.

При этом Опетая уверенно победил Глантон по очкам и стал первым чемпионом в первом тяжёлом весе в истории Зуффа Боксинг. Австралийский боксёр также сохраняет титул Те Ринг.

Какие титулы будут разыгрываться?

Бой Опетая — Микаелян пройдёт в первом тяжёлом весе — категории до 90,7 килограмма. Согласно текущему плану, ожидается, что на кону будут титулы Опетая по версиям Те Ринг и Зуффа Боксинг.

Ситуация с титулом WBC, принадлежащим Микаелян, пока окончательно не прояснена. Организация назначила ему обязательную защиту против Бенавидес, и неизвестно, было ли это решение официально отменено. Некоторые источники сообщают, что пока на кону будут стоять только титулы Опетая.

Таким образом, не стоит спешить называть этот поединок «объединительным боем за все титулы». Если WBC не примет отдельного решения, Микаелян может не защищать чемпионский титул на ринге или даже лишиться его.

Самое серьёзное испытание против непобеждённого фаворита

Джей Опетая провёл 30 боёв в профессиональной карьере и во всех одержал победу. 23 соперника он победил досрочно, а сам выделяется мобильностью, высоким темпом и мощным левым ударом.

На счету Ноел Микаелян 28 побед, 3 поражения и 12 нокаутов. В декабре 2025 года он победил Баду Джак по очкам и вернул себе титул WBC.

В этой паре Опетая можно считать фаворитом. Однако Микаелян — опытный боксёр, хорошо чувствующий дистанцию и не спешащий в больших боях. Если австралиец постарается с первых минут оказать давление на соперника, то армянский чемпион, как ожидается, будет рассчитывать на контратаки и удары с дальней дистанции.

Информация о большом гонораре не подтверждена

Распространялись предположения, что Микаелян может получить за этот бой самый большой гонорар в своей карьере. Хотя много говорят о высоких выплатах спортсменам со стороны Зуффа Боксинг, сумма, выделенная на бой Опетая — Микаелян, официально не раскрыта.

Также не сообщается, подписал ли Микаелян долгосрочный контракт с Зуффа Боксинг или заключил соглашение только на один бой. Поэтому пока нет оснований уверенно называть этот гонорар «самой большой суммой в его карьере».

Вечер в Лас-Вегасе стал ещё ярче

Вечер бокса 12 сентября состоится в комплексе Т-Мобиле Арена в Лас-Вегасе. Бой Рян Гаркиа — Конор Бенн официально объявлен главным поединком вечера.

Участие Опетая и Микаелян значительно повысило спортивную ценность турнира. В одном углу — непобеждённый Опетая, считающий себя сильнейшим боксёром дивизиона. В другом — Микаелян, который после несостоявшейся обязательной защиты выбрал совершенно иной и ещё более опасный путь.

12 сентября сам ринг покажет, был ли выбор Микаелян смелым шагом или самой тяжёлой ошибкой в его карьере. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!