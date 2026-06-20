Слухи прекратились: «Реал» сделал официальное заявление по Майклу Олисе

·64·Спорт
Слухи прекратились: «Реал» сделал официальное заявление по Майклу Олисе

Мадридский «Реал» клуб выпустил официальное заявление, чтобы положить конец трансферным слухам вокруг вингера «Баварии» из Мюнхена — Майкла Олисе . «Королевский клуб» строго подчеркнул, что не устанавливал никаких контактов с французским футболистом, его агентами или представителями.

Текст официального опровержения

В заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, говорится:

«В связи с сообщениями в различных СМИ о якобы имеющемся интересе нашего клуба к игроку „Баварии“ Майклу Олисе, „Реал Мадрид“ сообщает, что мы не вступали в прямые или косвенные контакты ни с самим футболистом, ни с его представителями или любыми другими связанными с ним лицами».

Институциональное уважение между «Реалом» и «Баварией»

Мадридский гранд особо отметил прочные связи, сформировавшиеся с мюнхенским клубом за многие годы:

  • Взаимное доверие: Отношения между двумя клубами на протяжении многих лет основаны на уважении, сотрудничестве и доверии.

  • Трансферная этика: «Реал» напомнил, что принципом институциональной лояльности является ведение прямых переговоров с действующим клубом игрока при возникновении интереса к любому футболисту.

  • Чувство сожаления: Руководство клуба выразило сожаление по поводу того, что в СМИ распространяются подобные предположения и вымыслы, не соответствующие действительности.

Кто распространял слухи?

Сообщения об этом трансфере вызвали большой резонанс в спортивной прессе. В частности, следующие авторитетные источники и издания утверждали, что «Реал» проявляет серьезный интерес к Олисе:

  1. Фабрицио Романо (известный инсайдер),

  2. Marca и АС (мадридские издания),

  3. Mundo Deportivo (барселонское издание).

После этого быстрого и резкого опровержения со стороны «Реал Мадрида» шумиха вокруг перехода талантливого французского вингера в Мадрид была официально прекращена.

Реал МадридМихаэль ОлизБавария МюнхенФабрицио РоманоМарка
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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