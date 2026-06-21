ЧМ-2026: Турецкий футбольный агент подверг резкой критике национальную сборную

·24·Спорт
ЧМ-2026: Турецкий футбольный агент подверг резкой критике национальную сборную

Турецкий футбольный агент Шенол Тосун высказал резкое мнение об игре и результатах сборной Турции после неудачного выступления на чемпионате мира. По его словам, потенциал команды был гораздо выше, и текущий состав мог бороться как минимум за выход в полуфинал.

Преждевременный вылет вместо полуфинала

Шенол Тосун не скрыл своего глубокого разочарования тем, что участие команды в турнире завершилось досрочно:

«Эта команда должна была бороться за выход в полуфинал. Но мы все видели, что произошло. К сожалению, этот турнир для сборной Турции окончен».

Ошибки тренерского штаба

По мнению агента, главной причиной этой неудачи стал тренерский штаб, который допускал тактические ошибки и не смог правильно сформировать состав. В своей критике он особо выделил следующие моменты:

  • То, что тренеры полагались только на одних и тех же игроков и не сделали правильных выводов из неудовлетворительных матчей;

  • Оба поражения на групповом этапе являются полностью ошибкой тренеров;

  • То, что команда выступала на таком престижном турнире, как чемпионат мира, без чистого центрального нападающего.

«Есть ли еще хоть одна команда, которая играет на чемпионате мира без центрального нападающего? Ответ на вопрос здесь», — добавил Тосун.

Справка: Сборная Турции потерпела поражения в первых двух матчах группового этапа ЧМ-2026. В результате команда досрочно лишилась возможности выхода в плей-офф.

Шенол ТосунТурцияЧемпионат мира 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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