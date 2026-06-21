Кубок World Boxing: двое боксеров из Узбекистана стали чемпионами

В китайском городе Гуйян проходят решающие финальные поединки Кубка мира, организованного организацией World Boxing. Представители Узбекистана демонстрируют высокие результаты, завоевывая очередные медали.

Первая медаль турнира

В женских поединках в весовой категории до 48 кг на ринг в решающем бою вышла Фарзона Фозилова. Ее соперницей стала представительница Индии Джоти. В напряженном противостоянии Фарзоне немного не хватило удачи, и она уступила со счетом 0:5, завоевав серебряную медаль турнира.

Золотые медали в копилке нашей сборной

В мужских финалах наши представители уже успели завоевать две золотые медали:

Абдумалик Халоков (60 кг): Наш соотечественник, чемпион Олимпийских игр, в финале провел бой против бразильца Луиза Габриэля. Халоков продемонстрировал высокое мастерство, преподав сопернику настоящий урок бокса, и уверенно одержал победу со счетом 5:0, завоевав золото.

Турабек Хабибуллаев (90 кг): В финальном бою Турабеку предстояло встретиться с англичанином Исааком Окохо. Однако стало известно, что соперник не сможет выйти на ринг из-за травмы. Таким образом, Хабибуллаев был объявлен победителем Кубка мира без боя.

Следующее ожидаемое противостояние

Любителей бокса из Узбекистана ждет еще один захватывающий поединок. Наш представитель Асильбек Джалилов выйдет на ринг в решающем бою за золотую медаль против члена сборной Казахстана Санжара Ташкенбая.