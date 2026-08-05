Челси завершает трансфер защитника Райо Вальекано

·43·Спорт
Челси завершает трансфер защитника Райо Вальекано

Лондонский «Челси» продолжает активную работу на летнем трансферном рынке и близок к подписанию защитника «Райо Вальекано» Пепа Чаваррии. По данным ESPN и Пресс Ассокиатион, переход 28-летнего левого защитника обойдётся английскому клубу примерно в 16,3 миллиона фунтов стерлингов. Это соглашение станет одним из важных шагов команды под руководством главного тренера Хаби Алонсо по обновлению состава и усилению конкуренции в линии обороны. Об этом сообщает .

В прошлом сезоне Чаваррия вместе со своей командой дошёл до финала Лиги конференций, благодаря чему в последние годы привлекал внимание европейских скаутов. После перехода из «Реал Сарагосы» в 2022 году он провёл четыре сезона в высшем дивизионе. Приход футболиста станет новым поворотом в трансферной политике «Челси» и подтвердит курс на привлечение опытных игроков, уже успевших проявить себя в ведущих европейских чемпионатах.

Обновление состава и ставка на опытных футболистов

При Хаби Алонсо «Челси», в отличие от прошлых периодов, делает акцент на привлечении опытных футболистов, способных привнести лидерские качества в раздевалку. Ранее к команде присоединились 35-летний нападающий Дэнни Уэлбек из «Брайтона» и 36-летний Джордан Хендерсон, покинувший «Брентфорд». Трансфер Чаваррии станет третьим приобретением защитника в этом сезоне: в июле из «Аталанты» был подписан Марко Палестра, а на прошлой неделе из «Кристал Пэлас» перешёл Максенс Лакруа.

Приобретение испанского футболиста предоставит тренерскому штабу «Челси» тактическую гибкость. Чаваррия способен эффективно действовать как в традиционной линии из четырёх защитников, так и на позиции вингера в более широких схемах, которые часто использует Хаби Алонсо. Это расширит возможности команды менять стиль игры по ходу сезона в зависимости от соперника.

Кадровая перестройка и уход футболистов

В ходе летнего трансферного окна состав «Челси» претерпел серьёзные изменения: клуб расстался с рядом известных игроков, чтобы сократить зарплатный фонд и адаптировать команду к тактическим требованиям Хаби Алонсо. В частности, Марк Кукурелья отправился в «Реал Мадрид», а воспитанник клуба Трево Чалоба на постоянной основе перешёл в итальянский «Комо». Там он поможет команде под руководством легендарного Сеска Фабрегаса подготовиться к историческому дебюту в Лиге чемпионов.

По данным Goal.com, в числе ушедших во время летней паузы также оказались Тирик Джордж и Андрей Сантос. Большое количество покинувших команду футболистов показывает, что руководство настроено на решительные перемены и осознаёт необходимость глубокой перестройки для восстановления баланса в составе. Приход Пепа Чаваррии станет очередной частью этого долгосрочного и масштабного проекта.

ЧелсиПеп ЧаваррияХаби АлонсоТрансферыРайо Вальекано
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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