Коди Гакпо блистает в сборной Нидерландов: свобода, которой нет в Ливерпуле

·59·Спорт
Коди Гакпо блистает в сборной Нидерландов: свобода, которой нет в Ливерпуле

Убедительная победа сборной Нидерландов над Швецией со счетом 5:1 не только порадовала болельщиков, но и обновила дискуссии вокруг Коди Гакпо. В матче в Хьюстоне вингер в форме «оранжевых» провел настоящий мастер-класс. По сообщению Goal.com, результативность футболиста в национальной команде значительно отличается от его игры в «Ливерпуле». Об этом Goal.com сообщает .

Точным ударом по шведским воротам Гакпо показал, насколько уверенно он чувствует себя в системе Рональда Коэмана. Нападающий, забивший 23 гола в 52 матчах за сборную, демонстрирует показатели гораздо выше, чем на клубном уровне. Например, в прошлом сезоне он провел за «Ливерпуль» 52 встречи, в которых сумел забить всего 9 мячей.

Разница между клубом и сборной

Хотя болельщики «Ливерпуля» привыкли к смещениям Гакпо с левого фланга в центр, на «Энфилде» ему, кажется, не хватает точности в завершающем ударе. Однако в составе Нидерландов он предстает игроком совершенно другого уровня. Сам футболист связывает это с тактической свободой: «Здесь игра немного иная. Есть разница между тем, чего от меня хочет тренер, и той свободой, которая есть у меня в клубе», — отметил Гакпо.

Хотя он играет важную роль в «Ливерпуле» под руководством Арне Слота в сезоне Премьер-лиги 2024-25, его индивидуальное мастерство ярче всего проявляется именно на международной арене. Он вновь доказал, что выражение «Гакпо для чемпионатов мира» появилось в футбольном мире не случайно.

Тандем с Брайаном Бробби

Успеху Гакпо в матче против Швеции также сильно помог выход Брайана Бробби в стартовом составе. Мощный и физически крепкий форвард отвлекал на себя защитников соперника, создавая свободные зоны для Гакпо. Рональд Коэман особо отметил игру Бробби, заявив, что его дубль вдохнул новую жизнь в атаки команды.

Гакпо также высоко оценил действия партнера: «Мы хорошо знали его качества. Он очень силен и непревзойден в удержании мяча. Его присутствие на поле дало мне больше свободы, и мы эффективно использовали его возможности». Эта победа показала, что атакующий потенциал Нидерландов по-прежнему высок.

Результаты этого матча могут стать своеобразным сигналом для тренерского штаба «Ливерпуля». Если Коди Гакпо получит такую же «свободу», как в сборной, он вполне может забивать больше и стать лидером линии атаки клуба из Мерсисайда.

ФутболЛиверпульНидерландыКоди ГакпоРональд Коэман
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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