Триумф Джуда Беллингема и сборной Англии на Чемпионате мира 2026

·36·Спорт
Триумф Джуда Беллингема и сборной Англии на Чемпионате мира 2026

Молодая звезда сборной Англии Джуд Беллингем на старте Чемпионата мира 2026 демонстрирует свои истинные лидерские качества. В бескомпромиссном матче против Хорватии полузащитник «Реал Мадрида» не только забил победный гол, но и вновь доказал, что его действия на поле представляют серьезную угрозу для соперников. Игра, прошедшая на закрытом стадионе в Далласе под рев английских болельщиков, превратилась в настоящий бенефис Беллингема. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Во втором тайме Джуд Беллингем завершил стремительным прорывом по правому флангу великолепный пас Эллиота Андерсона. Этот гол вывел Англию вперед со счетом 3:2 и обеспечил команде психологическое преимущество. По данным Goal.com, Беллингем заметно выделялся на фоне остальных футболистов своей физической мощью, скоростью и волей к победе.

Томас Тухель и конкуренция в составе

Интересно, что за несколько дней до начала турнира выход Беллингема в стартовом составе был под вопросом. Главный тренер сборной Томас Тухель неоднократно подчеркивал, что конкуренция между Джудом Беллингемом и представителем «Астон Виллы» Морганом Роджерсом остается открытой. В ноябре в матче против Сербии немецкий специалист даже отдал предпочтение Роджерсу. Эта ситуация и некоторые резкие высказывания тренера в прессе породили слухи об охлаждении отношений с Беллингемом.

В первом тайме матча с Хорватией полузащита Англии с трудом контролировала ход игры. Хотя англичане нанесли больше ударов по воротам, хорваты во главе с Лукой Модричем доминировали по владению мячом и точности передач. Неизвестно, что обсуждалось в раздевалке во время перерыва, однако, по словам помощника тренера Энтони Барри, игра в первом тайме была «сложной и запутанной».

Особый характер Беллингема

Самая важная черта игры Беллингема — это его высокая уверенность в себе и способность изменить исход матча в любую секунду. Несмотря на наличие в составе Англии таких опытных звезд, как Гарри Кейн, претендовавшего на «Золотой мяч», именно Беллингем привносит в команду особую агрессивность и дух победителя. Его яркое 15-минутное выступление в Далласе может определить ход всего турнира.

Томас Тухель на послематчевой пресс-конференции признал, что решение оставить Роджерса в стартовом составе было сложным. Однако результат Беллингема на поле показал, что выбор тренера был верным. Теперь для соперников сборной Англии такая форма Беллингема — плохая новость. Он не только завершает атаки, но и ведет за собой всю команду.

Эта победа еще больше укрепила амбиции Англии на Чемпионате мира. То, что Джуд Беллингем после успешного сезона в «Реал Мадриде» берет на себя лидерство и в национальной команде, пробуждает в болельщиках английского футбола надежду на долгожданный чемпионский титул.

АнглияДжуд БеллингемРеал МадридЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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