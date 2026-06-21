Луис де ла Фуэнте заявил, что сравнивать Ламине Ямаля с Лионелем Месси — ошибка

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о шумихе вокруг юной звезды «Барселоны» и национальной команды Ламине Ямаля. Специалист считает большой ошибкой сравнение 18-летнего таланта с такими легендами футбола, как Лионель Месси и Диего Марадона. По мнению тренера, подобные параллели могут негативно сказаться на развитии молодого футболиста. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

Согласно сообщению Goal.com, де ла Фуэнте, хотя и избегает сравнения Ламине Ямаля с иконами футбола, признает его уникальный талант. Тренер поставил мастерство молодого вингера в один ряд с великими деятелями искусства — Микеланджело и Сальвадором Дали. Он отметил, что для таких «гениев», как Ямаль, вещи, которые кажутся обычным людям сверхъестественными, являются нормой.

Гений и этап развития

«Было бы ошибкой сравнивать его с кем-либо. Ему всего 18 лет, он находится в процессе развития и взросления. Мы должны позволить ему идти своим собственным путем. Футболисты, которые выделяются на фоне остальных, как Ламине, готовы к любому давлению. Они подобны таким гениям, как Микеланджело», — отметил наставник Испании на пресс-конференции.

В настоящее время сборная Испании готовится к матчу против Саудовской Аравии. Основное внимание команды сосредоточено именно на физическом состоянии Ямаля. Футболист, восстанавливающийся после мышечной травмы, полученной в апреле, провел всего 20 минут в игре против Кабо-Верде. Несмотря на то, что болельщики и эксперты хотят видеть его в стартовом составе, тренер ставит осторожность на первое место.

Сам Ламине Ямаль также признал, что пока не готов играть в полную силу на протяжении всех 90 минут. Луис де ла Фуэнте заявил, что определит время пребывания вингера на поле в следующем матче, исходя из медицинских показателей и хода игры. По его словам, важно соблюдать баланс между здоровьем футболиста и его пользой для команды.

Атмосфера внутри команды

Говоря о внутренней атмосфере в лагере сборной, тренер отметил, что огромное внимание к Ямалю не оказывает негативного влияния на других опытных футболистов. По его словам, команда сплочена, и все игроки правильно понимают роль юной звезды. Хотя после ничьей в первом матче команда была немного подавлена, критика лишь дополнительно мотивирует игроков.

Сборная Испании стремится одержать победу в матче с Саудовской Аравией и восстановить свои позиции. Выход Ламине Ямаля на поле и его игра остаются в центре внимания не только Испании, но и всего мирового футбольного сообщества. Тренерский штаб же старается не подвергать здоровье молодого таланта риску.