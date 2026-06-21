Колосков оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф

·52·Спорт
Колосков оценил шансы сборной Узбекистана на выход в плей-офф

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился своим мнением об участии национальной сборной Узбекистана в Чемпионате мира 2026 года и ее шансах на выход в следующий этап.

Заявление Вячеслава Колоскова

Почетный президент РФС считает шансы наших представителей на выход из группы сложными, однако признал сам факт квалификации команды на турнир большим успехом:

"У сборной Узбекистана всё еще есть шанс выйти в стадию плей-офф. Но, честно говоря, это выглядит очень трудно. Группа непростая, особенно учитывая, что сборная ДР Конго сыграла вничью с Португалией. Конечно, мы желаем Узбекистану выйти в следующий этап, это было бы замечательно. Но они в любом случае достигли исторического результата — впервые получили путевку на чемпионат мира".

Регламент ЧМ-2026 и положение в группе

На данный момент национальная сборная Узбекистана занимает четвертое место в группе К Общий формат турнира и условия выхода в следующий этап выглядят следующим образом:

  • Сроки проведения: с 11 июня по 19 июля (на полях США, Канады и Мексики).

  • Состав участников: Всего 48 сборных, разделенных на 12 групп по 4 команды в каждой.

  • Выход в плей-офф: Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, выходят напрямую, а также 8 лучших сборных среди занявших 3-и места проходят в следующий этап.

Несмотря на то, что конкуренция в группе и ничья ДР Конго с Португалией осложнили ситуацию, шансы наших представителей на путевку в плей-офф всё еще сохраняются.

Вячеслав КолосковУзбекистанДемократическая Республика КонгоПортугалияРоссийский футбольный союз
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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