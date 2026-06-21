Ламин Ямаль по стопам Лионеля Месси: звезда Испании раскрыла свою новую позицию

·6·Спорт
Ламин Ямаль по стопам Лионеля Месси: звезда Испании раскрыла свою новую позицию

Молодая звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль поделился интересными мыслями о своем будущем и тактических изменениях на поле. 17-летний футболист, который сейчас блистает на позиции вингера, предсказывает, что со временем перейдет в центр поля, подобно легендарному Лионелю Месси. Об этом сообщает издание Goal.com со ссылкой на El Mundo. Goal.com сообщает в своей новости.

Ламин Ямаль отметил, что защитники соперника применяют к нему чрезмерно жесткий и командный контроль. Тот факт, что при игре на фланге его окружают как минимум три защитника, побуждает молодого таланта пересмотреть свой стиль игры. По его мнению, в центральной зоне вероятность избежать такого жесткого прессинга выше.

Опыт и тактические решения Лионеля Месси

«Думаю, Лионель Месси в свое время тоже был опекаем тремя защитниками. Единственное место, где трое игроков не могут за вами охотиться — это центр поля. Там очень много футболистов, и защитникам сложно сосредоточиться только на одном. Со временем я тоже туда перейду, потому что в центре можно найти больше свободы, чем играть против троих на фланге», — говорит Ламин Ямаль.

Футболист, ставший сейчас основной силой на правом фланге «Барселоны» и сборной Испании, верит, что игра в центре повысит его эффективность. По его словам, в центральной зоне больше возможностей использовать свободные пространства между линиями обороны соперника и создавать прямую угрозу воротам. Это поможет ему стать еще более решающим (decisive) игроком.

Ламин Ямаль также раскрыл, как соперники готовятся к игре против него. Он отметил, что в настоящее время оказаться в ситуации один на один стало почти невозможно. Защитники постоянно пытаются остановить его группой. Это заставляет молодого вингера больше взаимодействовать с партнерами и действовать тактически грамотнее.

«Если мне везет, против меня играют двое, но ситуаций один на один почти не бывает. Поэтому я общаюсь с крайним защитником, объясняю ему, как действовать. Тренер также подчеркивает: если меня окружают трое, значит, трое моих партнеров остаются свободными. Дриблинг — это импровизация, его нельзя запланировать, но тактику нужно выстраивать правильно», — добавил футболист.

По мнению экспертов, решение Ламина Ямаля имеет логическое обоснование. Лионель Месси также начинал первые годы карьеры на правом фланге, а позже стал выполнять роль «ложной девятки» и центрального плеймейкера. Болельщики «Барселоны» надеются, что эта эволюция молодого таланта выведет его в число величайших футболистов в истории клуба.

Ламин ЯмальЛионель МессиБарселонаИспанияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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