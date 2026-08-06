Когда выйдет долгожданный клип Ксамдам Собиров «Пешта»? (видео)

Певец Ксамдам Собиров поделился новостью, которая порадует его поклонников. Артист сообщил на своей странице в Instagram, что видеоклип на долгожданную песню «Пешта» будет представлен в ближайшие дни.

К опубликованному певцом короткому видео он оставил комментарий: «Пешта… Скоро увидимся, друзья!» Это сообщение за короткое время привлекло внимание поклонников.

В разделе комментариев подписчики пишут, что с большим нетерпением ждут клип, и просят как можно скорее представить новую творческую работу. Это показывает, что интерес к клипу «Пешта» уже очень высок.