Френки де Йонг о Лионеле Месси: «Он просто идеальный футболист»

·46·Спорт
Френки де Йонг о Лионеле Месси: «Он просто идеальный футболист»

Полузащитник сборной Нидерландов и клуба «Барселона» Френки де Йонг искренне высказался о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси. Футболист отметил, что считает аргентинскую легенду самым совершенным игроком в мире, а игра в одной команде с ним стала одним из самых незабываемых событий в его карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью Goal.com Де Йонг, который сейчас выступает за национальную сборную на международном турнире, признался, что с детства рос на матчах «Барселоны». В частности, доминирование команды в эпоху Пепа Гвардиолы и магическая игра Лионеля Месси стали главным источником вдохновения для юного Френки.

«Для меня Лионель Месси — просто идеальный футболист. Он игрок совершенно другого уровня и стиля по сравнению со мной, но я всегда наблюдал за его действиями внимательнее, чем за кем-либо другим. Я вырос, наслаждаясь играми «Барселоны» под руководством Гвардиолы. Для меня очень ценно, что позже я оказался в одной команде со звездами, за которыми когда-то с восхищением наблюдал как болельщик», — говорит полузащитник.

Страсть к футболу и ответственность

Френки де Йонг также затронул тему давления и ответственности в профессиональном футболе. По его словам, футбол для него остается не просто профессией, но и любимым занятием. Он отметил, что радость, которую он чувствует, выходя на поле, почти идентична тем эмоциям, которые он испытывал в детстве, играя в мяч с друзьями на улице.

«Хотя сейчас это моя работа, футбол для меня по-прежнему любимое хобби. Я получаю от игры такое удовольствие, что полностью погружаюсь в процесс. Конечно, в отличие от игр с друзьями, здесь есть огромная ответственность и борьба за результат, но ощущения от выхода на поле не меняются», — добавил он.

Мечта о чемпионате мира

В ходе беседы также зашла речь о целях сборной Нидерландов. После того как сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси стала победителем чемпионата мира 2022 года, Де Йонг также мечтает покорить эту вершину со своей страной. По его мнению, нынешний состав Нидерландов способен бороться за самые высокие цели.

«Каждый футболист мечтает стать чемпионом мира, и я не исключение. Я много раз представлял себе эти моменты. Победа со сборной на крупных турнирах, особенно на мундиале, — это высшая точка в карьере футболиста. Наша цель ясна, и я верю, что наша команда сможет справиться с этой задачей», — заключил Де Йонг.

Для справки: Френки де Йонг перешел из клуба «Аякс» в «Барселону» в 2019 году и два сезона играл вместе с Лионелем Месси до перехода последнего в «ПСЖ».

Лионель МессиФренки де ЙонгБарселонаФутболНидерланды
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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