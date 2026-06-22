Де ла Фуэнте о крупной победе и дальнейших планах

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился своими впечатлениями после победы над Саудовской Аравией со счетом 4:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира. По информации официального сайта ФИФА, опытный специалист высоко оценил действия своих подопечных, особенно в первом тайме матча.

Результат вертикального и интенсивного футбола

Тренер отметил, что после неудачи в первом туре команда немного изменила стиль игры, и это принесло свои плоды. Футболисты продемонстрировали на поле более стремижную и атакующую игру:

«Мы провели великолепный первый тайм и хороший второй. Мы заранее обсуждали этот вопрос с игроками и пришли к выводу, что нам нужно играть в более вертикальный и интенсивный футбол. Это стремление четко отразилось и в количестве наших ударов по воротам. С первых минут мы оказали сильное давление на соперника и удерживали его в районе его же штрафной площади», — сказал де ла Фуэнте.

Впереди сильный соперник и новые испытания

Хотя благодаря этой победе сборная Испании вышла в лидеры группы, главный тренер прекрасно понимает, что нельзя расслабляться. Впереди команду ждет весьма серьезный оппонент:

«Самое главное, что этот результат позволяет нам сохранить темп и в хорошем настроении подготовиться к следующим важным играм. Стоит признать, что матч против Уругвая будет для нас очень сложным и трудным. Мы довольны нынешним подходом, но нам все еще нужно работать над собой, расти и совершенствовать нашу игру».

Напомним, что после разгромной победы над Саудовской Аравией со счетом 4:0 сборная Испании набрала 4 очка и стала явным лидером группы H.