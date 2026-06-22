Килиан Мбаппе защитил партнера по команде: Дембеле — обладатель «Золотого мяча» и главное оружие

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе резко ответил на критику в адрес своего одноклубника Усмана Дембеле перед матчем против Ирака в рамках чемпионата Джахон. Нападающий «Реал Мадрид» особо отметил тактическую значимость Дембеле на поле и его важность для команды после игры против Сенегала, в которой тот подвергся критике. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Выступая на пресс-конференции, Мбаппе отметил, что глубоко проанализировал игру Дембеле. По его словам, хотя многие признают героев второго тайма, именно Усман продемонстрировал лучшие действия в первой части встречи. По информации Goal.com, капитан призвал не сомневаться в мастерстве своего товарища по сборной.

Тактическое преимущество и признание «Золотого мяча»

«Я пересмотрел игру дважды. В первом тайме среди атакующей четверки именно Усман был лучшим и больше всех выделялся. Хотя во втором тайме решающие задачи выполнили мы с Майклом Олисе, Дембеле также внес свой вклад. Он оттянул на себя соперников, создав свободное пространство для первого гола», — объяснил Мбаппе.

Кроме того, Килиан Мбаппе назвал своего партнера обладателем «Золотого мяча» (в молодецком или символическом смысле), подчеркнув доверие всей команды. Он выразил уверенность, что звезда «ПСЖ» вернется в свою лучшую форму уже в завтрашнем матче и станет фундаментальным игроком для Франции на протяжении всего турнира.

Ответственность капитана и новые таланты

Накануне своего 100-го матча за национальную сборную Мбаппе также коснулся темы ответственности, которую накладывает капитанская повязка. Он не скрыл, что осознает важность того, чтобы оставить след в истории своей страны, и иногда чувствует давление. Однако для опытного форварда дубль в первом матче — это еще не предел.

В ходе беседы Мбаппе также тепло отозвался о новом члене команды Майкле Олисе. Он отметил, что Олисе — футболист с уникальным стилем, способный создать неожиданную ситуацию в любой игре. Было отмечено, что из-за обилия талантов в составе сборной Франции в каждом матче могут появляться новые герои.

Сборная Франции выйдет на поле против Ирака в следующем туре группового этапа чемпионата Джахон. Этот поединок вызывает большой интерес как юбилейный матч Мбаппе, так и возможность для Дембеле достойно ответить критикам.