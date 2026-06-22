Килиан Мбаппе может перейти в МЛС в будущем: Дэвид Бекхэм приглашает его в команду

Звезда сборной Франции и «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе высказался о возможности переезда на североамериканский континент на следующем этапе своей карьеры. Один из самых ярких представителей футбольного мира не скрывал, что культура США и местный подход к спорту всегда привлекали его. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

На пресс-конференции перед матчем против Ирака в рамках чемпионата мира Мбаппе поделился своими мыслями об американском футболе. По его словам, безграничные амбиции и самобытная культура США ему очень импонируют. Футболист не исключил возможность поиграть за океаном до завершения карьеры.

Интересно, что один из владельцев клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм уже ведет переговоры с французским нападающим по этому вопросу. Мбаппе с иронией отметил: «Дэвид постоянно говорит со мной об этом». Это намекает на то, что в будущем он может последовать пути таких звезд, как Лионель Месси.

«Интер Майами» — центр притяжения звезд

Благодаря влиянию Дэвида Бекхэма клуб «Интер Майами» становится главным направлением для мировых звезд. Ранее член сборной Англии Маркус Рэшфорд также тренировался на базе клуба. Сейчас в составе команды выступают такие именитые футболисты, как Лионель Месси и Родриго де Пауль.

Также поступают сведения о том, что клуб достиг соглашения с игроком сборной Бразилии Каземиро. Если Килиан Мбаппе также присоединится к этому составу, МЛС станет одной из самых зрелищных лиг не только регионального, но и мирового масштаба. Пока 27-летний нападающий сосредоточен на успехах в «Реал Мадриде» и национальной сборной.

На данный момент Мбаппе занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 14 голами. Его сборная борется за лидерство в группе с Норвегией. Французские болельщики ждут от своего лидера новых голов и победы в турнире.