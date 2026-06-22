Сенсация на Мундиале: название и флаг Узбекистана на мороженом

·59·Спорт
Сенсация на Мундиале: название и флаг Узбекистана на мороженом

В регионах проведения чемпионата мира в продажу поступило мороженое с названием Узбекистана.

На ЧМ-2026, который принимают США, Мексика и Канада, национальная сборная Узбекистана провела свой первый матч после долгого — 34-летнего — ожидания. В дебютной игре наша команда встретилась с Колумбией и уступила со счетом 1:3.

Несмотря на это, после матча внимание было приковано не только к результату, но и к растущему интересу к Узбекистану.

Особенно эмоциональные кадры с маленьким болельщиком Исфандияром на трибунах широко разошлись в социальных сетях, что еще больше усилило внимание к нашей сборной.

Кроме того, распространяются видео о появлении в странах-организаторах Мундиаля различных товаров с флагом и символикой сборной Узбекистана. Наличие среди них мороженого вызвало большой интерес у болельщиков.

Эта ситуация свидетельствует о том, что имя Узбекистана всё чаще звучит на международной арене.

УзбекистанСШАМексикаКанадаКолумбия
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