Трансферный рынок «Ювентуса»: чего не хватает команде?

·77·Спорт
Трансферный рынок «Ювентуса»: чего не хватает команде?

Когда до закрытия трансферного окна остаётся три с половиной недели, «Ювентуса» становятся очевидны конкретные пробелы в огромном составе клуба, насчитывающем 28 футболистов. Руководство команды проводит глубокий анализ каждой линии и работает над устранением имеющихся недостатков в качественном и количественном отношении. По данным иксбт.ком, хотя туринский клуб подписал ряд новых игроков в летнее трансферное окно, проблем, которые всё ещё требуют решения, остаётся немало. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Если взглянуть на действия клуба на летнем трансферном рынке, можно увидеть, что состав пополнили несколько новых футболистов. В частности, список приобретений пополнили нападающий Эхатор из «Дженоа», защитник Челик из «Ромы», нападающий Алайбегович из «Байера» и форвард Коло Муани из «Пари Сен-Жермен». В то же время Душан Влахович и Филип Костич покинули клуб в качестве свободных агентов, а Опенда перешёл в «Лион». Кроме того, в другие команды отправились такие игроки, как Рухи, Педру Фелипе, Аджич и Жоау Мариу.

Проблемы с вратарской и оборонительной линиями

В команде есть три вратаря — Ди Грегорио, Маттиа Перин и Пинсольо. Однако тот факт, что контракты Перина и Пинсольо истекают через год, а основной голкипер Ди Грегорио не смог полностью оправдать доверие главного тренера Спаллетти, стал серьёзной головной болью. Вопрос поиска достойной замены Ди Грегорио остаётся открытым, поскольку основные цели — Алисон и Дибу Мартинес — оказались недоступны. В качестве последнего варианта обсуждается идея арендовать японского вратаря Судзуки из «Пари Сен-Жермен».

Хотя количественно в обороне проблем, на первый взгляд, нет, к её качеству остаётся достаточно вопросов. Для соответствия тактическим требованиям тренера Спаллетти защитную линию необходимо изменить. Например, защитник «Болоньи» Лукуми может лучше вписаться в игру команды, чем Гатти, поскольку привык действовать гораздо выше на поле и начинать атаки, тогда как Гатти более полезен при игре в низком блоке и единоборствах.

Проблемы в центре поля и трансферные приоритеты

В составе «Ювентуса», играющего по схеме 4-2-3-1, слишком много центральных полузащитников — целых семь футболистов. Локателли, Кефрен Тюрам и Маккенни считаются практически неприкасаемыми, тогда как предложения по Копмейнерсу и Миретти готовы рассматривать. Кроме того, остаётся неопределённой судьба двух бразильских игроков, и не исключено, что один из них неожиданно останется в команде.

На протяжении многих лет команда испытывает нехватку настоящего регисты, и эта проблема до сих пор не решена. Хотя в составе много игроков, их уровень пока недостаточно высок, чтобы сравниться с Андреа Пирло или Миралемом Пьяничем. Ожидается, что в оставшееся время трансферного окна туринцы продолжат работу над усилением этих и других позиций.

ЮвентусТрансферыСерия AФутболЛучано Спаллетти
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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