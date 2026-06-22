Первый тур сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года в матче против Колумбии открыл новую страницу в истории узбекского футбола. Одним из главных героев этого исторического противостояния стал 22-летний атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

Забив в ворота соперника, Файзуллаев одним махом достиг двух грандиозных показателей и вписал свое имя в историю.

Во-первых, Аббосбек Файзуллаев стал первым узбекским футболистом, которому удалось забить гол на финальной стадии чемпионатов мира.

Во-вторых, Аббос установил уникальный мировой рекорд. Футболист ростом 167 сантиметров был зарегистрирован как самый низкорослый автор гола головой в истории чемпионатов мира в КсКсИ веке.

После этого исторического гола и рекордов защитник российского клуба ЦСКА и бывший одноклубник Аббосбека Матвей Лукин рассказал о своем общении с ним.

Матвей Лукин отметил, что в России они активно поддерживают Файзуллаева и очень рады его успеху.

«Это первый гол сборной Узбекистана на чемпионатах мира. После игры мы списались, он прислал видео, где сидит очень довольный и счастливый», — сказал Лукин.

Российский футболист не забыл дать бывшему партнеру по команде дружеский совет и шутливое предупреждение перед предстоящими матчами.

«Я сказал ему, что впереди еще важные игры и нельзя терять бдительность. Иначе зазвездишься, — в шутку добавил защитник».

При этом Матвей Лукин высоко оценил человеческие качества Аббосбека, отметив, что он очень трудолюбив и далек от таких вещей, как «болезнь звездности».