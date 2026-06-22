Букайо Сака и ЧМ-2026: Джон Барнс назвал главную проблему звезды «Арсенала»

Легендарный футболист сборной Англии Джон Барнс поделился своим мнением о самом большом препятствии, с которым может столкнуться вингер «Арсенала» Букайо Сака в преддверии чемпионата мира 2026 года. В интервью Goal.com Барнс подчеркнул, что решающим фактором станет не результативность игрока, а его физическое состояние. Об этом Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне Букайо Сака добился одного из крупнейших успехов в своей карьере, завоевав титул чемпиона Английской Премьер-лиги с «Арсеналом» после 22-летнего перерыва. Также он принял участие в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Однако в последнее время футболиста, являющегося ключевым элементом команды Микеля Артеты, преследуют травмы.

По словам Барнса, хроническая проблема с ахилловым сухожилием Сака ставит под серьезную угрозу его место в национальной команде. В частности, в матче сборной Англии против Хорватии он остался в запасе, а его место занял представитель «Челси» Нони Мадуэке. Эта ситуация вызывает вопросы о способности футболиста действовать в полную силу на протяжении всего турнира.

Физическая подготовка — главный фактор

«Дело не в его форме, а в физическом состоянии. Сака отлично играл за « Арсенал », но сейчас Мадуэке выглядит более готовым. Томас Тухель прекрасно знает, насколько игрок готов и какое влияние может оказать на игру. В мастерстве Сака никто не сомневается, но его выход в стартовом составе зависит исключительно от здоровья», — говорит Джон Барнс.

В прошлом сезоне из-за травм Сака забил 11 голов во всех турнирах, из которых только 7 пришлись на счет Премьер-лиги. Хотя многие специалисты ожидали от 24-летнего футболиста большего количества голов, Барнс отметил, что эти показатели вторичны по сравнению с командным успехом.

По мнению Барнса, если Англия станет чемпионом мира, даже если Сака не забьет ни одного гола, это не будет иметь значения. Самое главное — командная игра и пребывание в составе коллектива, способного побеждать. Эксперт подчеркнул, что Томас Тухель ориентируется не на индивидуальные показатели, а на общий результат.

Индивидуальная статистика и командный баланс

Барнс привел интересное сравнение в плане индивидуальной статистики: «Если Сака или Маркус Рэшфорд начнут забивать больше, это будет означать, что Гарри Кейн забьет меньше. Для тренера важно не то, кто забивает, а чтобы команда побеждала». Этот подход вновь подтверждает приоритет командных интересов над личными амбициями звездных футболистов в современном футболе.

В настоящее время Букайо Сака готовится к следующему матчу против сборной Ганы. Несмотря на ограниченное участие в тренировках, болельщики и тренерский штаб надеются на скорое возвращение молодого таланта в строй. Ожидается, что путь Англии к ЧМ-2026 станет своего рода испытанием.