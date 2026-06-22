Ральф Рангник: Ламин Ямаль может достичь уровня Лионеля Месси в будущем

·26·Спорт
Ральф Рангник: Ламин Ямаль может достичь уровня Лионеля Месси в будущем

Юная звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание мирового футбольного сообщества. Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высоко оценил талант 18-летнего вингера, сравнив его с легендарным Лионелем Месси. По мнению специалиста, если молодой футболист продолжит работать над собой, он может положить начало новой эре в спорте. Об этом сообщает Goal.com .

После уверенной победы Испании над Саудовской Аравией со счетом 4:0, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» отдельно отметил игру Ямаля. В этом матче Ламин Ямаль открыл счет уже на 10-й минуте и на протяжении всей игры не давал покоя защитникам соперника. Его действия на поле и техника владения мячом приводят в восторг многих специалистов.

Большое будущее и сравнение с Месси

В интервью изданию Mundo Deportivo Ральф Рангник остановился на нынешней силе сборной Испании и потенциале Ямаля. «Испания — соперник, с которым никто не хочет сталкиваться. Они являются одной из наций, формировавших историю футбола в последние годы, и при этом обладают абсолютной суперзвездой будущего в лице Ламина Ямаля», — говорит тренер.

Рангник подчеркнул, что успех молодого таланта зависит от его психологического состояния и физической подготовки. «Если он избежит травм и не зазвездится, сохраняя приземленность, я могу представить, что он достигнет уровня Лионеля Месси», — добавил австрийский специалист.

По данным Goal.com, несмотря на то что Ламину Ямалю всего 18 лет, он уже стал одной из самых опасных и ключевых фигур в линии атаки сборной Испании. Однако тренерский штаб уделяет большое внимание сохранению здоровья футболиста. Из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона, его игровое время тщательно контролируется.

Осторожность и следующие испытания

После великолепного первого тайма в игре с Саудовской Аравией тренер Луис де ла Фуэнте заменил Ямаля во втором тайме. Это решение было принято с целью снизить физическую нагрузку на футболиста и сохранить его в оптимальной форме к решающим стадиям турнира. Ранее в матче с Кабо-Верде вингер также провел на поле не всё время.

Следующим пунктом назначения сборной Испании станет важный матч против Уругвая. Специалисты предполагают, что в этой встрече Ямаль также выйдет в стартовом составе, но не останется на поле до конца игры. Сохранение физического тонуса юной звезды может значительно повысить шансы Испании в чемпионской гонке.

Темпы роста Ламина Ямаля в «Барселоне» и национальной команде показывают, что он является одним из игроков, определяющих будущее не только испанского, но и всего мирового футбола. Столь высокая оценка от такого опытного тренера, как Рангник, неизбежно усилит давление и ответственность на плечах молодого футболиста.

Ламин ЯмальРальф РангникЛионель МессиИспанияБарселона
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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