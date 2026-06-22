Тоттенхэм готовит предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Маркуса Рэшфорда

Лондонский «Тоттенхэм», продолжая свою активность на летнем трансферном рынке, намерен приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Английский форвард стал главной целью клуба, и в настоящее время руководство лондонской команды работает над официальным предложением. Рэшфорд, проведший прошлый сезон в аренде в «Барселоне», сейчас выступает за сборную Англии на чемпионате мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации издания Те и Папер, главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби является большим поклонником Маркуса Рэшфорда. Итальянский специалист попросил руководство клуба осуществить этот трансфер и найти решение по нападающему. Лондонцы отдают приоритет игрокам, зарекомендовавшим себя в английской Премьер-лиге, а не неопытным футболистам из-за рубежа.

Стоимость трансфера и финансовые препятствия

Согласно соглашению между «Манчестер Юнайтед» и футболистом, сумма отступных за Рэшфорда этим летом установлена в размере 40 миллионов фунтов стерлингов. Однако «Тоттенхэм» не намерен выплачивать эту сумму полностью. По имеющимся данным, «шпоры» планируют начать с более низкого предложения, чтобы проверить готовность манчестерского клуба к переговорам.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» не против продажи футболиста, чтобы снизить финансовое давление, вызванное его высокой заработной платой. Goal.com добавляет, что и сам Рэшфорд согласился на значительное снижение зарплаты ради перезагрузки своей карьеры. Это повышает вероятность осуществления трансфера.

Выбор Рэшфорда и планы клуба

Сам футболист предпочитает либо снова уехать за границу, либо вернуться в основной состав «Манчестер Юнайтед». Хотя на данный момент он не планирует переход в другой английский клуб, ситуация может измениться. Поскольку «Барселона» не воспользовалась правом выкупа игрока в полноценный состав, варианты для Рэшфорда ограничены.

«Тоттенхэм» уже заключил ряд крупных сделок в текущее трансферное окно. В состав команды перешли следующие футболисты:

Ян Пол ван Хекке из «Брайтона» (52 миллиона фунтов);

Эндрю Робертсон в качестве свободного агента;

Маркос Сенеси в качестве свободного агента.