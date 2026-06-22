Ганский колдун угрожает Гарри Кейну и сборной Англии

Накануне чемпионата мира странные события в футбольном мире стали обычным явлением. Однако заявление известного ганского колдуна Наны Кваку Бонсама многих удивило. Он заявил, что будет препятствовать карьере капитана сборной Англии Гарри Кейна и не позволит ему эффективно действовать в матче против Ганы. Об этом сообщает Goal.com.

Бонсам не впервые оказывается в центре внимания благодаря подобной «деятельности». Перед чемпионатом мира 2014 года он взял на себя ответственность за травму Криштиану Роналду, из-за которой тот не смог выступить на турнире в полную силу. Теперь он открыто объявил, что в качестве своей следующей «цели» выбрал нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

Психологическое воздействие и состояние футболиста

В интервью изданию Даилй Стар Бонсам подчеркнул, что не намерен наносить Гарри Кейну серьезный вред, но предпримет все меры, чтобы остановить его. «Я работаю над Гарри Кейном. Я уже показывал, на что способен, поэтому знаю, что нужно сделать, чтобы остановить его. Я не желаю ему тяжелой травмы, мне достаточно просто испортить его игру, чтобы помочь моей родине», — говорит он.

Гарри Кейн сейчас находится в отличной спортивной форме. Он доказал свой высокий уровень, оформив дубль в победном матче над Хорватией со счетом 4:2. Кроме того, Кейн очень близок к тому, чтобы побить рекорд Гэри Линекера по количеству голов за сборную Англии на чемпионатах мира. Для этого ему нужен всего один гол.

Томас Тухель и отношение команды

Несмотря на подобные сверхъестественные угрозы извне, главный тренер сборной Англии Томас Тухель сосредоточен исключительно на профессиональной подготовке. Немецкий специалист требует от команды высокой дисциплины и качественных тренировок для выхода в плей-офф. Защитник команды Джед Спенс положительно отозвался о требовательности тренера.

«Он потрясающий тренер и ждет от футболистов наилучших результатов. Томас Тухель требует высоких стандартов, и на этом турнире мы должны быть готовы каждую секунду. Каждая тренировка должна проходить на высшем уровне», — сказал Спенс в интервью талкСПОРТ. По словам игроков, атмосфера внутри команды стабильна, и никакое психологическое давление не может на них повлиять.

Напомним, что в 2014 году, говоря о Криштиану Роналду, Бонсам утверждал, что проблемы с его коленом не поддаются медицинскому лечению, так как они связаны с «духовными причинами». Тогда Роналду действительно не провел турнир на ожидаемом уровне. Теперь всё футбольное сообщество будет наблюдать, как Гарри Кейн справится с подобным давлением.