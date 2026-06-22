Алексия Путельяс выбирает новый клуб: куда перейдет двукратная обладательница «Золотого мяча»

Одна из самых ярких звезд женского футбола, двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс находится на пороге принятия окончательного решения о своем будущем. Ожидается, что испанский полузащитник, покинувшая клуб «Барселона» после 14 лет успешной карьеры, объявит имя своего нового клуба в течение этой недели. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Об этом Goal.com сообщит позже.

Путельяс завершила прошлый сезон в составе «Барселоны» настоящим триумфом. Вместе со своей командой она оформила «квадрупл», выиграв чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. 32-летняя футболистка забила 19 голов и отдала 15 голевых передач во всех турнирах, доказав, что по-прежнему остается одной из сильнейших игроков мира.

Конкуренция между клубами США и Англии

В настоящее время главным претендентом в трансферной гонке является английский клуб Лондон Китй Лионессес, однако представители лиги НВСЛ из США пытаются изменить ситуацию. В частности, «Бостон Легаси» и действующий чемпион «Готем» вышли с серьезными предложениями по трансферу Путельяс. Поскольку чемпионат в США возобновляется в середине июля, клубы стремятся оформить переход как можно быстрее.

Также поступают сведения о том, что интерес к Алексии Путельяс проявляют гиганты английского женского футбола — «Арсенал» и «Челси». По источникам, один из лондонских клубов предложил футболистке очень высокую зарплату и выгодный контракт. Обе команды стремятся усилить линию полузащиты перед началом следующего сезона.

Путельяс является не только опытным лидером, но и огромным источником дохода для любого клуба с точки зрения маркетинга. Ее расставание с «Барселоной» стало неожиданностью для всей Испании, однако футболистка заявила о готовности принять новые вызовы. Ее следующий пункт назначения может существенно изменить баланс сил в женском футболе.

Напомним, что Алексия Путельяс является одним из главных претендентов на очередную награду «Золотой мяч», которая вручается в сентябре. Признание ее лучшим игроком Лиги чемпионов еще больше увеличило эти шансы. В ближайшие дни мировое футбольное сообщество узнает о развязке этой трансферной саги.