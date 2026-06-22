Перед крайне важным матчем между сборными Узбекистана и Португалии в рамках группового этапа чемпионата мира эксперты и бывшие футболисты продолжают делиться своими прогнозами. Бывший игрок национальной сборной Узбекистана Илёс Зейтуллаев высказал неожиданные мысли о самом слабом месте будущих соперников и роли Криштиану Роналду в команде.

«Имя Роналду негативно влияет на команду»

Metaratings.ru Согласно данным издания, Зейтуллаев считает, что чрезмерное пребывание звездного футболиста на поле в составе португальцев вредит командной игре:

«Имя Криштиану влияет на команду. Сам футболист должен это понимать. То, что Роналду находится на поле все 90 минут, является главной проблемой сборной Португалии», — отметил Зейтуллаев.

Серьезное испытание для подопечных Роберто Мартинеса

Сборная Португалии не смогла начать свое выступление на чемпионате мира достаточно успешно. В первом туре они встретились с представителями ДР Конго и неожиданно довольстволись ничьей со счетом 1:1. Это еще больше усилило давление вокруг команды.

Напомним, что сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса проведет свой следующий матч на мундиале именно против национальной сборной Узбекистана. Это противостояние имеет жизненно важное значение для обеих команд с точки зрения радикального улучшения положения в группе и продолжения борьбы за выход в следующий этап.