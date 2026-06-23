Что Абдукодир Хусанов рассказал в интервью пресс-службе

·3·Спорт
Что Абдукодир Хусанов рассказал в интервью пресс-службе

Защитник сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов в интервью пресс-службе национальной футбольной ассоциации поделился впечатлениями о своем дебюте на чемпионате мира, дал советы молодым футболистам и оценил влияние выхода на мундиаль на будущее национальной команды. 

— Как развивается футбол в Узбекистане?
— Прежде всего, здравствуйте. В настоящее время футбол в Узбекистане развивается очень стремительно. Наш Президент лично контролирует эту сферу, уделяя ей большое внимание и оказывая поддержку.

— Что вы чувствовали в момент, когда была завоевана путевка на чемпионат мира?
— Это наш первый чемпионат мира в истории. Трудно словами выразить те эмоции, которые я испытывал в тот момент.

— Как прошли для вас первые минуты мундиаля?
— Когда я вышел на поле, сердце забилось очень быстро. Честно говоря, всё было иначе.

— Какой совет вы дадите молодым футболистам как игрок английской Премьер-лиги?
— Самое главное — нельзя прекращать работать. Сейчас за нами наблюдает множество скаутов. Я думаю, что переходы в Англию, Францию и другие сильные чемпионаты только начинаются.

— Мечтали ли вы в детстве играть в Англии?
— Да, с детства я мечтал играть в Англии, в одном из трех сильнейших клубов страны. Пока всё идет по плану.

— Как вы считаете, насколько узбекский футбол узнаваем на международной арене?
— Это только начало, впереди большие планы. Нам нужно работать еще больше, чтобы о нас узнали еще шире. Если будет угодно Богу, появятся новые таланты. Узбекистан уже начали узнавать, и это большая честь.

— Какое качество самое важное для футболиста?
— Дисциплина и режим в жизни.

— Что этот чемпионат мира даст вашей команде?
— Через четыре года снова пройдет чемпионат мира, и мы должны снова туда попасть. Сейчас у всех футболистов огромная мотивация, они увидели, что могут играть на таком уровне. Каждый получил стимул работать над собой еще больше.

— Как, по вашему мнению, мир запомнит Узбекистан после этого мундиаля?
— Как сильную команду.

Напомним, что сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата мира по футболу. Дебютный матч группового этапа против Колумбии завершился поражением узбекских футболистов со счетом 1:3. Теперь команда под руководством главного тренера Фабио Каннаваро выйдет на поле в двух следующих групповых матчах против Португалии и Демократической Республики Конго.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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