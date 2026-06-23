Джованни Малаго стал президентом Федерации футбола Италии
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Новым президентом Федерации футбола Италии избран новый глава. Теперь организацию возглавит Джованни Малаго. До этого он занимал пост президента Национального спортивного комитета Италии.
На выборах, прошедших в Риме, Малаго получил 68,58% голосов делегатов. Его единственным соперником был Джанкарло Абэте. По итогам голосования Малаго с большим отрывом опередил своего оппонента.
Джованни Малаго займет пост президента федерации вместо Габриэле Гравины. Гравина руководил организацией с 2018 года по весну 2026 года.
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