Джованни Малаго стал президентом Федерации футбола Италии

Новым президентом Федерации футбола Италии избран новый глава. Теперь организацию возглавит Джованни Малаго. До этого он занимал пост президента Национального спортивного комитета Италии.

На выборах, прошедших в Риме, Малаго получил 68,58% голосов делегатов. Его единственным соперником был Джанкарло Абэте. По итогам голосования Малаго с большим отрывом опередил своего оппонента.

Джованни Малаго займет пост президента федерации вместо Габриэле Гравины. Гравина руководил организацией с 2018 года по весну 2026 года.