Рамазон Темиров в углу своего брата Азизбек в Токио: цель — титульный бой

Узбекистанский боец UFC Рамазон Темиров на этот раз сам не выйдет в октагон, однако выполнит важную задачу. 11 августа в Токио он будет секундантом в углу своего брата Азизбек Темиров, которому предстоит бой.

Для Азизбек это не обычный очередной поединок. Его соперником станет Джоджи Гото, имеющий опыт выступления в бою за чемпионский пояс РИЗИН. По мнению Рамазон, яркая победа над японским спортсменом может значительно приблизить его брата к титульному бою.

Почему Рамазон Темиров отправился в Токио?

В беседе с Оламспорт.ком Рамазон Темиров раскрыл главную причину поездки в Японию вместе с братом.

«11 августа мой брат проведёт бой. Причина, по которой я присоединился к этой поездке, — быть рядом и мотивировать брата. Его соперник серьёзный. Он дрался за пояс. Даст Бог, если Азизбек красиво завершит этот бой, он приблизится к титульному поединку».

Таким образом, Рамазон, набирающий большой опыт в октагоне UFC, на этот раз будет советовать брату во время боя, анализировать ситуацию со стороны и оказывать психологическую поддержку в важные моменты.

Для братьев Темиров это не в новинку. Ранее Азизбек также находился в углу Рамазон во время его боёв в UFC. Теперь роли меняются.

Джоджи Гото действительно станет серьёзным испытанием

Рамазон не случайно назвал соперника «серьёзным».

30-летний Джоджи Гото имеет в профессиональном ММА 19 побед и 9 поражений. 9 из его побед были одержаны нокаутом или техническим нокаутом, ещё 4 — сабмишеном.

Что особенно важно, в апреле этого года на турнире РИЗИН ЛАНДМАРК 13 Гото дрался не в полулёгком, а именно в легчайшем весе за чемпионский пояс против Денни Сабателло. В трёхраундовом поединке японский спортсмен уступил единогласным решением судей.

Поэтому против Азизбек выйдет не просто соперник за место в рейтинге, а спортсмен, совсем недавно участвовавший в титульном бою.

У Азизбек есть одно опасное оружие — нокаут

Профессиональный рекорд 27-летнего Азизбек Темиров на данный момент составляет 6 побед и 2 поражения.

Примечательно, что все шесть его побед были одержаны нокаутом или техническим нокаутом. Это свидетельствует о способности Темиров изменить ход боя одним ударом или короткой серией.

В последний раз Азизбек дрался 12 апреля на турнире РИЗИН ЛАНДМАРК 13, где во втором раунде ударом отправил Рюя Фукуда в нокаут. Теперь же ему будет противостоять соперник, обладающий гораздо большим опытом и уже испытавший на себе давление титульного боя.

В этой паре интересно и столкновение стилей: у Темиров есть мощный завершающий удар, а Гото имеет опыт 28 профессиональных боёв и способен действовать по разным сценариям поединка.

Победа может открыть дверь к титульному бою

Для Азизбек победа над Гото не станет просто очередной цифрой в его рекорде.

С учётом того, что японский спортсмен в апреле дрался за чемпионский титул, его поражение может резко повысить позиции узбекского бойца в легчайшем весе РИЗИН.

Особенно если, как сказал Рамазон, бой завершится «красиво» — то есть уверенно или досрочно. В таком случае появится весомый аргумент для включения Азизбек в число следующих крупных поединков.

Здесь есть ещё один важный фактор для Темиров: бой пройдёт в Японии, на территории соперника. Поэтому решить исход до судейского решения может иметь ещё большее значение.

Когда и где пройдёт РИЗИН 54?

Турнир РИЗИН 54 состоится 11 августа в комплексе Toyota Арена Токё в Токио. Согласно официальной информации РИЗИН, начало турнира запланировано на 14:00 по местному времени.

Бой Азизбек Темиров — Джоджи Гото также включён в официальный кард. Согласно данным Шердог, это противостояние пройдёт в легчайшем весе.

Таким образом, 11 августа в Токио семью Темиров ожидает важный вечер: Азизбек будет в октагоне, а Рамазон — в его углу.

Если Азизбек победит Гото, который уже дрался за чемпионский титул, следующий вопрос можно будет поставить уже иначе: станет ли следующий бой Темиров поединком за пояс РИЗИН?

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