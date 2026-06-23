Килиан Мбаппе заявил, что двухчасовой перерыв в матче против Ирака заставил его понервничать

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, как неблагоприятные погодные условия и затянувшийся перерыв в матче против Ирака в рамках чемпионата мира повлияли на его психологическое состояние. Встреча, проходившая в Филадельфии, была приостановлена из-за сильного шторма, однако, несмотря на эти трудности, французы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сильный шторм, возникший во время игры, вынудил организаторов принять меры безопасности. Судьи надолго остановили матч, отправив футболистов обеих команд в раздевалки. Этот неожиданный перерыв стал настоящим испытанием не только для болельщиков, но и для звезд на поле. По данным ESPN, перерыв длился почти два часа.

Психологическое давление и проблема концентрации

В послематчевом интервью Килиан Мбаппе подчеркнул, что в такой ситуации крайне сложно сохранять профессиональную концентрацию. По его словам, сбой игрового ритма из-за внешних факторов негативно сказывается на психологическом равновесии футболистов.

"Это была очень долгая ночь. Прошло много времени, и эмоционально я очень занервничал. Оставаться в раздевалке почти два часа и пытаться сохранять сосредоточенность — очень сложная задача. Мы сделали все возможное, чтобы вернуться в игру", — признался французский нападающий.

Несмотря на это, вернувшись на поле, Мбаппе смог продемонстрировать свое высокое мастерство. Он оформил дубль в этой встрече, внеся огромный вклад в победу команды. Этот результат позволил сборной Франции досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.

Хотя сборная Ирака старалась играть дисциплинированно в обороне, после перерыва она не выдержала давления французов. Голы Мбаппе и уровень командной игры вновь доказали, что Франция является одним из главных фаворитов турнира.

Обычно такие длительные паузы могут быть выгодны аутсайдерам, так как они позволяют сбить атакующий темп соперника. Однако такие опытные команды, как Франция, смогли разрешить ситуацию в свою пользу благодаря стратегическим беседам в раздевалке и указаниям тренерского штаба.

После этой победы сборная Франции укрепила свое лидерство в группе. Килиан Мбаппе на практике показал, что в современном футболе залогом успеха является не только физическая, но и психологическая подготовка.