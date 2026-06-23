«Атлетико Мадрид» готов к неожиданному соглашению с «Арсеналом» по трансферу Хулиана Альвареса

Мадридский «Атлетико» резко изменил свои планы относительно нападающего Хулиана Альвареса. Руководство испанского клуба решило не отдавать аргентинского футболиста в стан одного из главных конкурентов — «Барселону». Вместо этого мадридцы рассматривают возможность громкого обмена с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания COPE, отказ от продажи Хулиана Альвареса каталонскому клубу стал для руководства «Атлетико» «вопросом чести». Функционеры клуба твердо заявили, что не намерены усиливать соперника по внутреннему чемпионату. В связи с этим всё внимание сосредоточено на Английской Премьер-лиге, в частности, на возможной сложной трансферной операции с «Арсеналом».

Обмен Виктора Дьёкереша и Хулиана Альвареса

Согласно предлагаемому соглашению, Хулиан Альварес отправится на стадион «Эмирейтс» в Лондон. Взамен « Атлетико Мадрид » рассчитывает заполучить шведского бомбардира Виктора Дьёкереша, который находится в поле зрения «Арсенала». Данная операция предполагает не только обмен игроками, но и значительную денежную доплату.

По имеющимся данным, сумма денежной компенсации в рамках этой сделки может составить около 60 миллионов евро. Руководство «Атлетико» планирует решить проблемы в линии атаки и обрести настоящего «девятого номера», приведя в команду Виктора Дьёкереша.

Журналист Маноло Лама отметил, что руководство «Атлетико» заняло бескомпромиссную позицию в вопросе Хулиана Альвареса. Если от зарубежных клубов не поступит достойного предложения, клуб готов оставить футболиста в команде даже ценой его пребывания в запасе. Это еще больше осложняет ситуацию с будущим аргентинского нападающего.

Если Виктор Дьёкереш переберется в Мадрид, это может вызвать «эффект домино» в составе клуба. В частности, приход нового форварда откроет путь к расставанию с другим нападающим команды — Александром Сорлотом. Диего Симеоне с тактической точки зрения предпочитает искать более мобильного второго нападающего, чем сохранять двух футболистов одного амплуа.

В настоящее время переговоры продолжаются, и вероятность того, что этот неожиданный обмен состоится до закрытия трансферного окна, весьма высока. Для «Арсенала» приобретение такого универсального атакующего игрока, как Хулиан Альварес, может дать большое преимущество в гонке за чемпионство.