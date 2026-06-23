Реал Мадрид намерен усилить оборону: Жозе Моуринью нацелился на звезду Арсенала

·5·Спорт
Реал Мадрид намерен усилить оборону: Жозе Моуринью нацелился на звезду Арсенала

Испанский клуб «Реал Мадрид», продолжая активность в летнее трансферное окно, направил официальный запрос по трансферу защитника «Арсенала» Пьеро Инкапье. Новый главный тренер мадридцев Жозе Моуринью перед своим первым сезоном на «Сантьяго Бернабеу» стремится дополнительно укрепить состав, в частности, привести в команду универсального защитника с хорошей игрой левой ногой. Об этом сообщает Goal.com в своем

материале. Хотя «сливочные» уже бесплатно решили вопрос с трансфером Ибраима Конате, они намерены усилить конкуренцию в линии защиты. По данным ESPN, Моуринью нужен футболист с таким тактическим профилем, который мог бы одинаково надежно действовать как в центре, так и на фланге. 24-летний член сборной Эквадора Пьеро Инкапье рассматривается как кандидат, отвечающий этим требованиям.

Однако осуществить этот трансфер будет непросто. Инкапье перешел из «Байера» в лондонский клуб прошлым летом. «Арсенал», считающийся действующим чемпионом Английской Премьер-лиги, высоко оценивает своего игрока, так как он сыграл важную роль в пути команды Микеля Артеты к чемпионству и выходу в финал Лиги чемпионов.

Трансферная стратегия мадридцев и альтернативные варианты

Руководство «Реал Мадрида» вынуждено соблюдать финансовый баланс перед совершением новых покупок. После ухода Давида Алабы в составе остаются пять центральных защитников. Поэтому руководство клуба готово рассмотреть предложения по Раулю Асенсио, чтобы освободить место для нового игрока.

Если с «Арсеналом» не удастся достичь соглашения по трансферу Инкапье, мадридский клуб подготовил запасные варианты. Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш остается очень привлекательным вариантом для тренерского штаба, однако чрезмерно высокая стоимость трансфера может стать препятствием для сделки. Также в поле зрения мадридцев находится представитель «Интера» Алессандро Бастони.

Интерес к звезде «Боруссии Дортмунд» Нико Шлоттербеку значительно снизился после тяжелой травмы, которую футболист получил в матче со сборной Кот-д'Ивуара. По информации Goal.com, «Реал Мадрид» уже завершил крупные трансферы таких игроков, как Марк Кукурелья, Бернарду Силва и Дензель Думфрис, поэтому для соблюдения правил финансового фэйр-плей клубу необходимо срочно продать некоторых резервистов.

В настоящее время Пьеро Инкапье сосредоточен на международных матчах в составе сборной Эквадора. Его будущее в клубе и вероятность перехода в Мадрид станут ясными после завершения турнира и перед началом предсезонных сборов.

Реал МадридАрсеналТрансферЖозе МоуриньюФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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