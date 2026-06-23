«Бавария» требует рекордную сумму за Олисе

Мюнхенская «Бавария» не намерена легко расставаться с одним из лидеров команды Майклом Олисе. Немецкий гранд может рассмотреть вопрос о продаже французского футболиста только в случае поступления рекордного предложения.

По информации журналиста Роберто Гомеса, руководство «Баварии» ознакомило мадридский «Реал» со своей позицией по поводу Олисе.

Источник отмечает, что мюнхенцы готовы начать переговоры этим летом только в том случае, если предложение за 24-летнего вингера превысит 222 миллиона евро.

Эта сумма равна самому дорогому трансферу в истории футбола. В 2017 году «Пари Сен-Жермен» приобрел бразильца Неймара из «Барселоны» именно за 222 миллиона евро.

На данный момент эта сделка остается самым дорогим трансфером в истории мирового футбола. Если за Олисе заплатят больше, французский футболист может установить новый рекорд.

Майкл Олисе в настоящее время выступает за национальную сборную Франции на ЧМ-2026. Французы набрали шесть очков в групповом этапе и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

В прошлом сезоне Олисе стал одним из самых эффективных игроков «Баварии». Он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 31 голевую передачу.

Французский вингер присоединился к «Баварии» летом 2024 года из английского «Кристал Пэлас». За короткое время он стал одной из главных движущих сил в атаке мюнхенцев.

Несмотря на интерес со стороны «Реала», установленная «Баварией» очень высокая цена может затруднить осуществление трансфера.

Немецкий клуб считает футболиста важной частью своего будущего основного проекта и намерен отпустить его только в обмен на предложение, от которого невозможно отказаться.