Жоау Канселу заступился за Криштиану Роналду и Неймара: «Им не нужно ничего никому доказывать»

·61·Спорт
Жоау Канселу заступился за Криштиану Роналду и Неймара: «Им не нужно ничего никому доказывать»

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу высказал свое мнение о партнере по команде Криштиану Роналду и звезде Бразилии Неймаре, которые оказались в центре критики в рамках чемпионата мира. Опытный защитник подчеркнул, что оба футболиста уже оставили неизгладимый след в истории футбола, и подвергать их мастерство сомнению необоснованно. Об этом сообщает Goal.com .

В последнее время в СМИ активно обсуждается снижение темпа игры Криштиану Роналду и длительное отсутствие Неймара на поле из-за травм. Однако Жоау Канселу назвал подобное негативное отношение обычным «шоу». По его словам, достижения футболистов стоят выше любой критики.

«Я не думаю, что Неймар или Криштиану должны что-то кому-либо доказывать. Их талант и результаты в футболе говорят сами за себя. Все эти разговоры — просто ради шумихи. И Криштиану, и Неймар прекрасно знают, кто они такие и что значат для своих стран», — цитирует Канселу издание Goal.com.

Критика на фоне исторических достижений и травм

Криштиану Роналду недавно стал одним из немногих футболистов, наряду с Лионелем Месси, принявших участие в шести чемпионатах мира. Кроме того, он остается лучшим бомбардиром всех времен среди мужчин на международном уровне, забив 143 гола с момента своего дебюта в 2003 году. Неймар же считается лучшим снайпером в истории сборной Бразилии с 79 голами в 128 матчах.

Несмотря на это, Неймар долгое время восстанавливался после тяжелой травмы, полученной в октябре 2023 года. Многие специалисты заявляли, что его физическое состояние уже не на прежнем уровне, и ставили под сомнение его вызов в сборную Бразилии. Однако главный тренер Бразилии Карло Анчелотти подтвердил готовность Неймара вернуться в строй.

Сборная Португалии в важном матче группового этапа встретится с Узбекистаном, после чего выйдет на поле против Колумбии. Бразилия же смерится силами с Шотландией. Для обеих команд победа жизненно необходима, чтобы сохранить лидерство в группе и обеспечить более удобный путь в плей-офф.

По мнению Жоау Канселу, футбольный мир должен проявлять абсолютное уважение к Роналду и Неймару, признавая рекорды первого на международной арене и огромный вклад второго в бразильский футбол. Сегодняшний шум вокруг этих двух звезд лишь свидетельствует о том, насколько высок их авторитет.

Криштиану РоналдуНеймарЖоау КанселуЧемпионат мираПортугалия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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