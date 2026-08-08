Серьезные обвинения в адрес Инфантино: ФИФА выступила с официальным заявлением

·102·Спорт
Серьезные обвинения в адрес Инфантино: ФИФА выступила с официальным заявлением

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным заявлением по поводу обвинений в выплате компенсации бывшей сотруднице УЕФА в период работы Джанни Инфантино в организации. По данным источников, руководство ФИФА назвало эти сообщения в СМИ не соответствующими действительности.

Ранее британское издание Те Телеграф опубликовало расследование, согласно которому в период работы Инфантино генеральным секретарем УЕФА его бывшей возлюбленной выплатили крупную компенсацию, а также покрыли дорогостоящие расходы на обучение.

Официальное заявление ФИФА: «Жалоб не поступало»

Мировая футбольная организация категорически отвергла эти обвинения и подчеркнула, что все процессы проходили в соответствии с законом:

«Президент ФИФА Джанни Инфантино полностью отвергает эти обвинения, они не соответствуют действительности. Любые предположения о нарушении устава или правил являются попросту клеветой.

Ни один сотрудник УЕФА или ФИФА никогда не подавал жалоб на действия Инфантино. Это связано с тем, что никаких негативных инцидентов, связанных с ним, не происходило.

Все кадровые решения, включая увольнения и выплаты выходных пособий, утверждались уполномоченными руководителями при строгом соблюдении действующих правил», — говорится в официальном заявлении ФИФА.

Что лежит в основе скандала?

Напомним, Те Телеграф в своем расследовании сообщило, что из-за романтических отношений между Инфантино и бывшей сотрудницей УЕФА зарплата женщины была повышена на 30 процентов, а позднее, после конфликта интересов, УЕФА выплатила ей шестизначную компенсацию и 45 тысяч фунтов на программу МБА.

После этого опровержения ФИФА дальнейшее развитие событий остается в центре внимания футбольной общественности.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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