Церемония разрезания торта на свадьбе сына Райхон Уласеновой (видео)

·3.5K·Культура
Церемония разрезания торта на свадьбе сына Райхон Уласеновой (видео)

Вчера состоялась свадьба Азизбека, сына актрисы и телеведущей Райхон Уласеновой. Интересные видео с роскошного торжества распространились в социальных сетях и привлекли внимание подписчиков.

Традиционная для свадеб церемония разрезания торта также прошла на этом торжестве в приподнятой атмосфере. На видео запечатлено, как Азизбек и Азизахон вместе разрезают специально приготовленный большой и роскошный торт.

Сначала молодожёны разрезали торт, а затем покормили друг друга сладостями. После этого невеста Азизахон угостила тортом также свою свекровь Райхон Уласенову и свёкра, продемонстрировав тёплые семейные моменты.

Эти кадры тепло встретили подписчики. В комментариях молодожёнам пожелали счастливой и дружной жизни, а также выразили искренние пожелания, чтобы их семейная жизнь всегда была наполнена такими же сладкими моментами.

Райхон УласеноваАзизбекАзизахон
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